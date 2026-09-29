한가인, '알부민 논란'에 2차 해명…"채널 개설 전 61만6000원 결제"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 한가인이 유튜브에서 소개한 '먹는 알부민' 제품의 결제 내역을 공개했다.

건강 관련 제품을 신중하지 못하게 소개했다고 사과한 지 하루 만에 직접 구매 사실을 뒷받침하는 자료를 내놓은 것이다.

한가인은 29일 유튜브 채널 '자유부인 한가인' 커뮤니티에 "어제 올린 글에 이어 정확한 사실관계를 추가로 말씀드리기 위해 당시 구매 내역을 공개한다"고 밝혔다.

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네이버페이로부터 공식 결제 내역 파일을 받아 확인하는 데 시간이 걸려 안내가 늦어졌다고 설명했다.

한가인이 공개한 내역에 따르면 그는 유튜브 채널을 개설하기 전인 2024년 7월 23일 '동국 알부민' 30병들이 3박스, 총 90병을 61만6000원에 구매했다.

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같은 해 11월 영양제 소개 영상을 올렸으며, 2025년 3월에도 해당 제품을 재구매했다고 밝혔다.

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한가인은 "해당 제품은 채널 개설 전부터 어떠한 대가나 협찬 없이 개인 비용으로 구매한 제품"이라고 강조했다.

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이어 "보내주신 의견들에 귀 기울이고 앞으로는 더욱 조심해서 콘텐츠를 만들겠다"고 덧붙였다.

이번 논란은 유튜버 '사망여우TV'가 먹는 알부민 제품의 과대광고와 홈쇼핑 연계편성 의혹을 다루면서 불거졌다.

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이 과정에서 한가인이 과거 영상에서 제품을 소개하며 "링거를 맞을 수 없을 때 확실히 효과가 있다"는 취지로 말한 장면도 거론됐다.

다만 사망여우TV는 한가인의 추천이 한 차례였으며, 제품 인기나 홈쇼핑 연계편성 의혹의 직접적인 원인으로 보기는 어렵다고 설명했다.

한가인은 전날 첫 입장문에서 해당 영상이 광고나 협찬을 받은 콘텐츠는 아니었다고 밝혔다. 그러면서도 건강 관련 제품을 개인적인 경험에 기대어 소개한 점은 신중하지 못했다며 사과했다. 이번 결제 내역 공개는 직접 구매했다는 설명을 뒷받침하기 위한 것으로, 영상 속 효능 표현에 관한 앞선 사과와는 별개의 입장이다.

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narusi@sportschosun.com