아이유♥유인나, 유럽사진 저화질로 푼 이유 있었다 "최신폰으로 전송 못해, 액정 그대로 찍어"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 아이유가 절친한 친구 유인나와 함께한 유럽 여행 사진을 고화질로 공개하지 못한 뜻밖의 이유를 직접 밝혔다.

아이유는 최근 진행된 멜론 뮤직웨이브 채팅 이벤트를 통해 팬들과 이야기를 나눴다. 이날 팬들은 아이유가 최근 공개한 유인나와의 추억이 담긴 영상에 관심을 보이며, 영상 속 유럽 여행 사진의 화질과 원본에 대해 궁금증을 드러냈다.

이에 아이유는 사진을 고화질로 공개하지 못한 이유를 직접 설명했다.

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아이유는 "유럽 여행 사진 고화질로 못 푸는 이유는 그 사진들 인나 언니 핸드폰에 있는데 그걸 언니가 최근 폰으로 전송을 못해서 그 사진을 액정 그대로 찍은 거예요"라고 밝혔다.

팬들의 궁금증을 자아냈던 흐릿한 사진의 사연은 의외로 소박했다. 유럽 여행 당시 촬영한 사진 원본이 유인나의 예전 휴대전화에 그대로 남아 있었고, 이를 최근 휴대전화로 옮기지 못했다는 것. 결국 아이유는 유인나의 휴대전화 화면에 사진을 띄운 뒤, 해당 화면을 그대로 촬영해 영상에 사용했다.

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앞서 아이유는 지난 15일 자신의 개인 계정에 "Sure YOO IN NA we best soulmate", "Dear my crazy soulmate"라는 글과 함께 영상 하나를 공개했다.

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해당 영상은 유인나와 15년이라는 시간 동안 함께 찍은 사진과 영상을 아이유의 신곡 '디어 마이 크레이지 소울메이트(Dear my crazy soulmate)'에 맞춰 구성한 것으로, 두 사람이 함께 쌓아온 추억과 변함없는 우정을 고스란히 담아냈다.

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영상에는 두 사람의 풋풋했던 시절부터 최근 서로의 행사장을 찾은 모습까지 다양한 순간이 담겼다. 함께 여행을 떠났던 날의 모습부터 나란히 카메라를 바라보며 찍은 사진, 서로를 살뜰히 챙기는 모습 등이 차례로 이어지며 15년이라는 시간을 한눈에 보여줬다.

특히 약 10년 전 유럽 여행 당시 촬영한 것으로 보이는 사진들이 등장해 더욱 눈길을 끌었다. 사진 속 아이유와 유인나는 지금과는 사뭇 다른 앳되고 풋풋한 모습으로 여행을 즐기고 있었다. 오랜 시간이 흐른 만큼 사진 속 두 사람의 모습에서는 지금과는 또 다른 분위기가 느껴져 팬들에게도 특별한 추억으로 다가왔다.

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다만 일부 사진은 다른 장면들에 비해 화질이 다소 선명하지 않았다. 이에 팬들 사이에서는 "원본 사진은 어떤 모습일까"라는 궁금증이 자연스럽게 이어졌다.

그리고 아이유가 직접 그 이유를 밝히면서 궁금증도 풀렸다. 해당 사진은 별도의 보정이나 복원 작업을 거친 이미지가 아니라, 유인나의 과거 휴대전화에 남아 있던 사진을 화면 그대로 촬영해 사용한 것이었다.

어쩌면 완벽한 고화질 사진보다 더 특별한 방식이었다. 오랜 시간 유인나의 휴대전화 속에 잠들어 있던 사진을 그대로 꺼내 추억 영상에 담은 만큼, 두 사람이 지나온 시간의 흔적이 고스란히 느껴졌기 때문이다.

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영상에 삽입된 노래 역시 의미를 더했다. 아이유의 신곡 'Dear my crazy soulmate'는 아이유가 유인나에게 바치는 곡으로, 두 사람의 특별한 관계를 떠올리게 하는 제목부터 눈길을 끌었다. 아이유는 직접 작사에 참여했으며, 해당 곡의 뮤직비디오 설명란에 "유인나에게"라고 적어 곡을 만든 대상을 직접 밝히기도 했다.

한편 'Dear my crazy soulmate'는 아이유가 지난 10일 발매한 새 디지털 싱글 '이 별로부터'의 수록곡이다. 이번 싱글에는 더블 타이틀곡 '이 별로부터'와 'Dear my crazy soulmate'가 수록됐으며, 아이유가 두 곡의 작사에 참여했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com