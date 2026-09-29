장영란, 팬 가장한 사이비가 차까지 추격…“제발 가게 해달라 싹싹 빌어”

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 장영란이 팬이라고 다가온 두 사람에게 사진을 찍어준 뒤, 차까지 따라온 이들에게 자신을 보내달라고 빌었던 사연을 공개했다.

29일 방송된 tvN STORY '이호선의 상담소'에서는 사이비 집단을 주제로 이야기를 나눴다.

이호선이 사이비 집단의 접근 방식에 관해 설명하자 장영란은 자신이 겪은 일을 털어놨다.

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장영란은 "상가에 갔는데 '언니 팬이에요' 하면서 두 분이 오시더라"며 "팬인 줄 알고 사진을 찍어드렸다"고 말했다.

하지만 이들이 갑자기 팸플릿을 건네고 근처에 함께 가자고 하면서 분위기가 달라졌다고 했다.

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장영란은 "눈이 너무 무서웠다"며 차를 타고 자리를 벗어나려 했다고 밝혔다.

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그러나 두 사람은 차까지 따라와 창문을 두드리며 가까운 곳이라고 말했다.

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장영란은 "창문을 열고 '제발 나 좀 가게 해달라'고 싹싹 빌어서 탈출했다"고 전했다.

이호선은 사이비 집단을 판단할 때 심리적·신체적으로 사람을 종속시켜 자유의지대로 움직이지 못하게 하는지, 그 결과 본인과 주변에 피해를 주는지를 살펴야 한다고 설명했다.

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narusi@sportschosun.com