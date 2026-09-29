이휘향, 14살 박신혜 뺨 때리고 "볼이 새빨갛더라..미안하다고 안아줄 수밖에" 회상

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이휘향이 '천국의 계단'에서 아역 배우 박신혜의 뺨을 때렸던 장면의 뒷이야기와 악역 연기에 대한 고민을 털어놨다.

29일 송승환의 유튜브 채널에는 '배우 이휘향 2화 (배우 복귀를 권유한 남편과 전성기의 시작)'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이휘향은 드라마 '천국의 계단'에서 악녀 역을 맡아 강렬한 연기를 선보이며 새로운 모습을 보여줬다.

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이휘향은 당시를 떠올리며 "그렇게 독한 악역은 아마 처음이었을 거다"라고 말했다. 이에 송승환은 "정말 무섭게 때리더라"라고 언급했다.

그러자 이휘향은 "(당시 아역 박신혜를)때리고 나니까 볼이 새빨갛더라. 미안하다고 안아줄 수밖에 없었다"고 당시 상황을 떠올렸다. 이휘향은 '천국의 계단'에서 배우 박신혜의 뺨을 실감 나게 때리는 장면을 연기해 화제를 모은 바 있다.

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하지만 악역을 거듭 맡으면서 배우로서 고민도 깊어졌다. 이휘향은 "하다 하다 보니까 계속 악역만 했다. 오만 가지 악역의 양상을 다 해봤다"며 "연기를 하는데 행복하지 않더라. 여기서 그만해야겠다고 생각했다"고 털어놨다.

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jyn2011@sportschosun.com