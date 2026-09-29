정준하, 홍콩서 현금 없어 돈 빌렸다…제작진 "연예인 정준하가?"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 정준하가 홍콩 먹방 여행 도중 현금이 없어 현지 지인에게 돈을 빌린 사연을 전했다.

제작진은 이 상황을 놓치지 않고 정준하를 놀렸다.

29일 유튜브 채널 '정준하하하'에는 '먹어서 세계속으로: 식신이 걸어서 찍먹하는 홍콩의 스트리트 푸드 파이트'라는 제목의 영상이 공개됐다.

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영상서 정준하는 홍콩에 거주하는 지인의 안내를 받아 케네디타운의 마트와 시장, 현지 식당을 찾았다.

정준하는 맥주를 넣어 끓이는 치킨 요리와 길거리 어묵, 닭다리 등을 차례로 맛봤다. 치킨 요리에는 "호불호가 있을 것 같다"고 솔직하게 평한 반면, 길거리 어묵을 먹고는 "이거 1등이다"라며 감탄했다. 큼직한 닭다리에는 "한국 야구장에서 팔면 대박 나겠다"고 말했다.

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무더위 속에서 하루 동안 걸은 거리는 1만4351보. 정준하는 자신을 안내해 준 지인에게 "한국에서 이거 그대로 갚을 거야. 걱정하지 마"라며 고마움을 전했다.

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그러자 제작진이 "연예인 정준하, 홍콩에서 현금 없어서 돈 빌리다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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정준하는 홍콩에는 카드 결제가 되지 않는 곳도 많다며 여행할 때 현금을 챙겨야 한다고 설명했다. 현지 음식을 찾아다니던 '식신'의 여행은 뜻밖의 현금 부족 해프닝으로 마무리됐다.

narusi@sportschosun.com