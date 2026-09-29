'유현철♥' 김슬기, 결혼식 코앞인데 눈 주위 시퍼런 멍…"이게 진짜 밤티"

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[스포츠조선 김준석 기자] '나는 솔로' 10기 옥순 김슬기가 결혼식을 앞두고 한쪽 눈 주위에 멍이 든 모습을 공개했다.

김슬기는 29일 자신의 SNS에 "이게 진짜 밤티 아닐까"라는 글과 함께 짧은 영상을 올렸다.

영상에는 한쪽 눈두덩이와 눈 밑에 짙은 멍이 든 김슬기의 모습이 담겼다.

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영상에는 "결혼식 한 달도 안 남았는데 눈탱이 밤탱이 완전 개밤티"라는 문구도 더해졌다.

오는 10월 24일 결혼식을 앞둔 만큼 갑작스러운 근황이 눈길을 끌었다. 김슬기는 멍이 생긴 이유는 밝히지 않았다.

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한편 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 10기 옥순으로 출연한 김슬기는 MBN '돌싱글즈3' 출연자 유현철과 2022년부터 공개 열애를 이어왔다.

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두 사람은 TV조선 '조선의 사랑꾼'을 통해 가족이 함께하는 일상을 공개했으며 혼인신고도 마쳤다.

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이후 파경설이 불거지기도 했지만, 두 사람은 다시 함께하는 모습을 공개했다. 오는 10월 24일 서울에서 결혼식을 올릴 예정이다.

narusi@sportschosun.com