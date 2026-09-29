“커리어 지장될까 우울증까지” 윤진이, 육아맘 경력단절 고민에 ‘공감’

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 윤진이가 육아와 경력 단절에 대한 솔직한 고민을 털어놨다.

29일 윤진이의 유튜브 채널에는 '2살 4살 엄마의 리얼 하루... 정신없는 24시간'이라는 제목의 육아 일상 영상이 공개됐다.

영상에서 윤진이는 아이들을 등원시킨 뒤 지인들과 아늑한 식당에서 식사를 하며 이야기를 나눴다.

Advertisement

모두 육아 중인 엄마들인 만큼 대화는 자연스럽게 자녀 교육에 대한 이야기로 이어졌다. 이 과정에서 엄마가 된 이후 경력이 단절되는 데 대한 고민도 나왔다.

윤진이의 지인은 "아기를 일찍 낳았는데 '내 커리어에 너무 지장되는 게 아닌가'라는 생각 때문에 우울증도 있었다"고 털어놨다.

Advertisement

이를 듣던 윤진이는 "엄마가 아이들 백업을 다 해야 한다"며 육아를 위해 기꺼이 일을 내려놓은 상황에 대해 이야기했다. 그러면서 쉽지 않은 육아 현실에 대한 고충도 털어놨다.

Advertisement

특히 윤진이는 "내 아이를 남의 손에 맡기는 게 좋은 건 아니니까…"라고 말하며 일과 육아 어느 하나도 놓고 싶지 않은 엄마로서의 복잡한 마음을 드러냈다.

Advertisement

한편, 윤진이는 지난 2022년 금융계 종사자와 결혼, 슬하 두 딸을 두고 있다.

jyn2011@sportschosun.com