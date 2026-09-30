유재석, 인천서 버스 놓치고 당황 "손 흔들어야 세워줘? 몰랐다"(틈만나면)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 유재석이 인천의 버스 탑승 방식에 당황했다.

29일 방송된 SBS '틈만나면,'에서는 유재석과 유연석, 변요한, 노재원이 인천 곳곳을 누비며 '틈친구'들과 시간을 보내는 모습이 공개됐다.

이날 네 사람은 첫 번째 '틈주인'을 만나기 위해 버스정류장으로 향했다. 버스를 기다리던 네 사람은 버스가 도착하자 정류장 뒤쪽에서 앞으로 천천히 걸어 나왔다.

Advertisement

그러나 버스는 네 사람을 태우지 않은 채 그대로 지나갔다. 예상하지 못한 상황에 네 사람은 일제히 당황했다.

"어? 지나간다"며 버스를 바라보던 유재석은 "그냥 가냐"라고 어리둥절한 반응을 보였다. 유연석 역시 "버스를 그냥 지나치나"라며 황당해했다.

Advertisement

반면 인천 주민인 노재원은 침착했다. 그는 곧바로 다음 버스 노선을 검색하며 상황을 수습했다.

Advertisement

제작진은 "앞으로 나와 있어야 한다", "손 흔들어야 한다"라고 설명했다. 버스정류장에 서 있는 것만으로는 기사에게 탑승 의사가 제대로 전달되지 않을 수 있다는 것. 특히 이날 네 사람은 정류장보다 뒤쪽에 서 있었던 만큼 버스 기사에게 승객이 보이지 않았을 가능성도 있었다.

Advertisement

이를 들은 유재석은 "몰랐다. 인천은 버스 타려면 손을 흔들어야 하냐"라며 "몰랐다. 당황스럽다"라고 솔직한 심경을 털어놨다.

이후 유재석은 반대편 정류장을 유심히 살펴보며 다른 승객들이 버스를 타는 모습을 지켜봤다. 실제로 승객들이 버스를 향해 손을 흔들며 탑승 의사를 표시하는 모습을 본 유재석은 "아 보니까 저렇게 적극적으로 의사를 표시해야 기사님이 서신다"라고 깨달았다.

Advertisement

그러면서도 "어쩔 수 없다"라고 말하며 다시 버스를 기다리는 모습으로 웃음을 자아냈다.

평소 익숙하게 이용하던 버스와는 다른 상황을 마주한 유재석의 당황스러운 반응과, 인천 주민인 노재원의 침착한 대처가 대비되면서 현장에 웃음을 더했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com