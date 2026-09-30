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변요한, ♥티파니와 결혼 소감 "나보다 더 나은 사람, 날 변하게 해"(틈만나면)

김소희 기자

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변요한, ♥티파니와 결혼 소감 "나보다 더 나은 사람, 날 변하게 해"(틈만나면)

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 변요한이 아내 티파니 영과의 신혼생활에 대한 솔직한 이야기를 전했다.

29일 방송된 SBS '틈만나면,'에서는 유재석과 유연석, 변요한, 노재원이 인천에서 '틈친구'들과 함께 시간을 보내는 모습이 공개됐다.

이날 첫 번째 미션을 마친 네 사람은 첫 번째 '틈주인'의 추천으로 한 백반집을 찾아 식사를 즐겼다. 편안한 분위기 속에서 식사를 이어가던 중 유연석의 눈에 변요한의 손가락에 끼워진 반지가 포착됐다.

유연석은 변요한이 네 번째 손가락에 낀 반지를 발견하자 자연스럽게 관심을 보였다. 이에 변요한은 부끄러운 듯 웃으며 "유부남이지 않냐"라고 말했다.

그러자 유연석은 "브랜드가 티파니냐. 아내가 티파니라 티파니냐"라고 물어 웃음을 자아냈다.

변요한은 수줍은 미소와 함께 "맞다. 티파니라 티파니"라고 답했다.

변요한, ♥티파니와 결혼 소감 "나보다 더 나은 사람, 날 변하게 해"(틈만나면)

이를 지켜보던 유재석은 "신혼 어떠냐"라고 물으며 변요한의 결혼생활에 관심을 보였다.

변요한은 잠시 생각한 뒤 "좋다. 저보다 나은 사람이라 제가 많이 변하는 것 같다"라며 아내에 대한 애정을 드러냈다.

변요한의 솔직한 고백에 유재석 역시 "맞다. 어쩔 수 없이 결혼하면 변한다"라고 공감했다.

한편 변요한은 지난 2월 티파니 영과 혼인신고를 하며 법적으로 부부가 됐다.

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