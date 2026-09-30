변우석, 유재석 앞 펑펑 울더니..이광수 '울보' 놀림에 발끈 "누가 AI로 만든 것"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 변우석이 이광수의 장난 섞인 댓글에 재치 있게 반격했다.

29일 변우석은 자신의 계정에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 지난 24일 대만에서 열린 '2026 ByeonWooSeok Asia Fanmeeting Tour 'The Secret Library'' 아시아 팬미팅을 소화하고 있는 변우석의 모습이 담겼다.

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사진 속 변우석은 무대에 오르기 전 긴장과 설렘이 교차하는 듯한 모습부터 팬들과 가까이에서 소통하는 순간까지 다양한 모습을 선보였다. 무대 위에서는 환한 미소를 지으며 팬들의 반응에 화답하는가 하면, 카메라를 바라보며 여유로운 포즈를 취하는 등 팬미팅 현장의 분위기를 고스란히 전했다.

그런데 해당 게시물을 본 이광수가 뜻밖의 댓글을 남기며 웃음을 안겼다.

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이광수는 변우석의 게시물에 "너 울어?"라고 댓글을 남겼다. 감동적인 팬미팅 현장을 담은 사진을 본 뒤, 변우석이 또 눈물을 흘린 것이 아니냐고 장난스럽게 놀린 것.

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이광수의 장난에는 나름의 이유가 있었다. 앞서 변우석은 넷플릭스 코리아 '유재석 캠프'에 출연해 감정을 주체하지 못하고 눈물을 흘린 바 있다. 당시 변우석이 눈물을 보이는 장면은 방송 이후 각종 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 캡처되며 화제를 모았고, 자연스럽게 '울보'라는 이미지까지 얻게 됐다.

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이광수는 이를 놓치지 않고 변우석의 새 게시물에 "너 울어?"라고 댓글을 남기며 또 한 번 '울보'를 소환했다.

가만히 당하고 있을 변우석도 아니었다. 이광수의 댓글을 본 변우석은 직접 답글을 남기며 적극적으로 반박했다.

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변우석은 "저 운 적 없다. 그거 누가 AI로 만든 거예요"라고 너스레를 떨었다.

실제로 눈물을 흘렸던 방송 장면을 두고 마치 AI가 만들어낸 것처럼 부인하는 변우석의 재치 있는 답변이 웃음을 자아냈다. 이광수의 짓궂은 놀림에 유쾌하게 받아치는 변우석의 모습에서 두 사람의 친근한 관계도 엿보였다.

한편 변우석은 지난 24일 대만에서 '2026 ByeonWooSeok Asia Fanmeeting Tour 'The Secret Library'' 일정을 소화하며 현지 팬들과 만났다.