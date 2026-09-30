황정민, 동생 황상준 감독과 똑같이 생겼네.."표정·말투 다 닮아"

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[스포츠조선 김소희 기자] 래퍼 겸 배우 스윙스가 배우 황정민의 동생이자 영화음악 감독인 황상준 감독을 직접 만나면서 황정민의 연기를 새롭게 바라보게 된 계기를 전했다.

29일 스윙스는 유튜브 채널 '장지수 풀영상'에 출연해 영화 '타짜: 벨제붑의 노래' 촬영 및 제작 과정에서 있었던 다양한 비하인드와 함께 자신이 존경하는 배우에 대한 이야기를 나눴다.

이날 스윙스는 존경하는 배우로 최민식과 황정민을 꼽았다. 특히 황정민에 대해서는 그의 연기를 볼 때마다 눈길을 끄는 '표정'이 있다고 설명했다.

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스윙스는 "내가 황정민 배우님을 더 사랑하게 된 계기가 뭐냐면 선배님의 연기를 보면 표정들이 있다"라며 영화 '신세계'의 장면을 언급했다.

이어 "되게 특이한 표정이라고 생각했는데 멋있으면서 진실적이고 매력이 있다. 그렇다고 그걸 막 멋내기 위해 내는 표정도 아니다"라고 황정민 특유의 자연스러운 연기와 표정에 대한 생각을 밝혔다.

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그러던 중 스윙스는 최근 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'를 통해 황정민의 친동생 황상준 감독을 만나게 된 이야기를 꺼냈다.

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스윙스는 "황정민 선배를 왜 더 사랑하게 됐냐면 이번에 '타짜' 하면서 친동생님을 만났다. 음악감독님이시다"라고 말했다.

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황상준 감독은 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'의 OST를 작곡한 음악감독으로, 스윙스는 작품 작업을 계기로 직접 인연을 맺게 됐다고 설명했다.

스윙스는 "저랑 맞팔도 돼 있다. 근데 거짓말 안 하고 밥도 같이 먹고 댁에도 찾아갔다. OST 때문에 만난 거다"라며 황상준 감독과 가까워진 과정을 전했다.

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이어 황상준 감독을 직접 만나면서 황정민과 놀라울 정도로 닮은 점을 발견했다고 털어놨다.

스윙스는 "정말 황정민 선배님이랑 너무 닮으셨다. 표정도 똑같다. 말투까지 비슷하다. 그걸 보면서 황정민 선배의 연기는 다 자기에게서 나오는 걸 느꼈다"라고 말했다.

황정민의 동생을 실제로 만나 대화를 나누면서, 그동안 배우의 연기를 보며 느꼈던 특유의 표정과 분위기가 단순히 만들어낸 것이 아니라 황정민이라는 사람에게서 자연스럽게 비롯된 것이라고 느꼈다는 설명이다.

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장지수 역시 스윙스의 의견에 공감했다.

장지수는 "맞다. 저도 '이 배우 대단하다'라고 느끼는 포인트가 그거다. 배우라는 직업은 누군가를 연기하는 건데 거기에 자기 자신을 투영해서 남 같지 않고 나처럼 보이게 한다. 그게 정말 대단하다"라고 말했다.

한편 스윙스는 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'를 통해 배우로서도 새로운 도전에 나섰다. 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'는 허영만 화백의 '타짜' 마지막 시리즈로, 온라인 카지노 사업으로 성공한 장태영(변요한)과 그의 모든 것을 빼앗은 절친 박태영(노재원)이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한판을 벌이게 되는 이야기를 담은 작품이다.