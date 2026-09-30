윈터, 악플러와 전쟁 선포 하루 만 美 공연 불참 "대상포진 진단, 휴식 결정"[공식]

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 에스파(aespa) 윈터가 대상포진 진단을 받아 미국 댈러스 공연에 불참한다.

29일 SM엔터테인먼트는 에스파 공식 위버스를 통해 윈터의 댈러스 본 공연 및 하이 바이, 샌드 오프 불참 소식을 전했다.

소속사는 "윈터는 최근 마이애미 공연 전 컨디션 난조 증상이 있었으나, 멤버들과 함께 무대에 서고자 하는 의지로 공연을 이어가기 위해 무대에 섰다. 그러나 이후에도 컨디션이 충분히 호전되지 않아 마이애미 공연 이후 병원을 방문해 정밀 검사를 진행했으며, 검사 결과 대상포진 진단을 받았다"라고 밝혔다.

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이어 "진단 이후에도 윈터는 예정된 공연에 최대한 참여하고자 하는 강한 의지를 보이며 공연 직전까지 컨디션 회복을 위해 최선을 다하고, 무대에 오를 수 있을지 상황을 지속적으로 지켜보았다"라고 설명했다.

그러나 의료진의 권고에 따라 최종적으로 공연 불참을 결정했다. 소속사는 "아티스트의 건강과 충분한 회복이 우선이라는 의료진의 권고에 따라 소속사와 아티스트가 신중하게 논의한 끝에, 부득이하게 이번 댈러스 공연에는 불참하고 휴식을 취하기로 결정하였다"라고 전했다.

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이에 따라 이날 진행되는 공연과 하이 바이, 샌드 오프는 카리나, 지젤, 닝닝 세 멤버로 진행될 예정이다.

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윈터 역시 공연을 기다려온 팬들에게 직접 인사를 전하지 못하게 된 데 아쉬운 마음을 전했다.

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소속사는 "윈터 역시 댈러스 관객 여러분과의 만남을 기다려온 만큼 이번 공연에 함께하지 못하게 된 점을 매우 아쉬워하고 있으며, 공연을 기다려 주신 팬 여러분께 갑작스러운 소식을 전하게 되어 죄송한 마음을 전하고 있다"라고 밝혔다,

그러면서 "공연을 기다려 주신 많은 팬 여러분께 갑작스러운 소식을 전해드리게 된 점 다시 한번 양해 부탁드리며, 윈터가 충분한 휴식을 취하고 건강을 회복하여 팬 여러분과 다시 만날 수 있도록 최선을 다하겠다. 항상 에스파에게 보내주시는 따뜻한 응원과 사랑에 진심으로 감사드린다"라고 덧붙였다.

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한편 SM엔터테인먼트는 지난 28일 윈터를 향한 악성 게시물에 대해 법적 대응을 예고했다.

소속사는 공식 SNS를 통해 "각종 플랫폼에서 아티스트에 대한 허위 사실 유포, 명예훼손, 모욕, 악의적인 비방 및 인신공격, 성희롱 등 위법한 게시물과 콘텐츠가 지속적으로 게재되고 있다"며 법무법인 검토를 거쳐 고소 등 법적 절차를 단계적으로 진행할 계획이라고 밝혔다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com