박나래, 법정 증인석 서나…前매니저 '5억 요구' 부인하며 증인신문 거론

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 박나래의 전 매니저가 첫 재판에서 5억원을 요구했다는 혐의를 부인한 가운데, 변호인 측이 박나래에 대한 증인신문을 거론했다.

박나래의 법정 출석 여부는 아직 정해지지 않았다.

29일 유튜브 채널 '리스팩트 이진호'에는 이진호가 박나래 전 매니저들의 첫 공판을 직접 방청한 뒤 법정에서 오간 주장을 전하는 영상이 공개됐다.

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이진호에 따르면 전 매니저 신모 씨 측은 박나래에게 5억원을 요구한 사실이 없다고 주장했다.

금전 문제는 퇴직금과 성과급 등 정당한 권리를 청구한 것이며, 언론 제보를 빌미로 돈을 요구한 적도 없다는 입장이다.

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신씨 측은 업무상 횡령 혐의 가운데 회사 자금 일부를 개인 계좌로 이체해 사용한 한 건은 인정했다.

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다만 나머지 자금 이체에 대해서는 직접 실행하지 않았거나 박나래의 승낙을 받았다며 혐의를 다퉜다.

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증거를 둘러싼 공방도 이어졌다. 이진호는 신씨 측이 검찰 측 증거 상당수에 동의하지 않았고, 일부 자료에 대해서는 수집 절차에 문제가 있다는 주장도 폈다고 전했다.

그 과정에서 신씨 측 변호인이 박나래를 증인으로 신문하는 방안을 거론했다는 것이다.

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이진호는 "박나래 씨를 직접 불러서 재판대에 세우겠다는 것"이라고 해석했다. 다만 이는 변호인 발언에 대한 이진호의 해석으로, 박나래의 증인 채택이나 출석이 확정된 것은 아니다.

함께 재판에 넘겨진 또 다른 전 매니저 이모 씨 측은 이날 공소사실에 대한 구체적인 입장을 밝히지 않았다. 다음 공판은 10월 20일 열린다.

narusi@sportschosun.com