'김용건 며느리' 황보라, 시장서 떼쓰는 子에 결국 폭발.."안돼" 단호한 훈육

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 황보라가 시장에서 떼를 쓰며 울음을 터뜨린 아들 우인이를 단호하게 훈육하는 모습이 공개됐다.

29일 황보라의 유튜브 채널에는 '추석 연휴, 대인파 시장서 아들은 떼쓰고, 엄마와는 싸운 수난의 황보라ㅣ추석연휴, 아들육아'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 황보라는 추석을 앞두고 엄마, 아들 우인 군과 함께 장을 보기 위해 경동시장으로 향했다.

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이동 중 황보라는 최근 훈육 선생님과 나눈 이야기를 꺼내며 아들을 대하는 데 대한 고민과 조언을 전했다.

황보라는 "엊그제 훈육 선생님을 만났는데, 우인이 성향을 알기 때문에 굳이 안 가도 되는데 그렇다고 해서 그걸 피하면 안 된다고 하더라"고 말했다. 이어 "또 거기를 평생 안 갈 수는 없는 거잖아. 그거를 자꾸 피하려고 하지 말고 한 번 같이 가봐라 이렇게 하시더라"며 훈육 선생님의 조언을 전했다.

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시장에 도착한 황보라는 본격적으로 장을 보기 시작했다. 처음에는 얌전히 엄마를 따라다니던 우인이었지만, 닭발을 고른 뒤부터 칭얼거리기 시작했다.

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유모차에 앉아 보채는 아들을 보며 황보라는 "이제 걸을래?"라고 물었다. 우인이가 유모차에서 내려오자 황보라는 "드디어 탈출했다. 큰일 났다, 이제. 엄마 손잡아"라며 아들의 손을 잡았다.

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장을 보던 중 어묵 가게에 들른 황보라는 사장님에게서 우인이가 먹을 어묵을 서비스로 받았다. 하지만 우인이는 어묵을 얼마 먹지 못한 채 바닥에 떨어뜨렸고, 다시 주워 먹으려 했다.

이를 본 황보라는 곧바로 제지했다. "안돼, 내놔"라고 단호하게 말하자 우인이는 결국 울음을 터뜨렸다.

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황보라는 울음을 보이는 아들에게도 물러서지 않았다. "김우인, 일어나. 어묵 이거 뜨겁다고 했잖아"라며 차분하지만 단호하게 훈육해 눈길을 끌었다.

한편 황보라는 2022년 배우 김용건의 차남이자 배우 하정우의 동생 김영훈과 결혼했으며, 슬하에 아들을 두고 있다.

jyn2011@sportschosun.com