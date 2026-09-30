'임신설' 배성재♥김다영, 이때부터였나..남다른 옷차림에 '볼록한 배'

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[스포츠조선 정유나 기자] 아나운서 출신 방송인 배성재의 아내 김다영이 임신설이 불거진 가운데, 그의 근황 사진에도 관심이 쏠리고 있다.

최근 김다영은 SNS를 통해 평소 즐겨 입던 타이트한 의상 대신 넉넉한 디자인의 원피스를 입고 포즈를 취한 사진을 공개했다. 이를 본 일부 네티즌들은 "설마 좋은 소식인가?"라며 임신 가능성을 추측했다.

앞서 김다영은 29일 서울월드컵경기장에서 축구 경기를 관람한 모습을 담은 사진을 공개하기도 했다. 특히 넉넉한 상의 아래로 배 부분이 살짝 드러난 듯한 모습이 포착되면서 일부 팬들 사이에서 임신설이 제기됐다.

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사진을 본 팬들은 "얼굴에 살이 붙어서 더 예뻐지셨다", "혹시 아기가 뱃속에?", "임신하신 것 같다", "뭔가 좋은 일이 생겼을 느낌이다" 등의 반응을 보였다.

다만 김다영이 현재까지 임신과 관련해 직접적으로 밝힌 내용은 없다.

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한편 배성재와 김다영은 지난해 5월 결혼했다. 두 사람은 14세 차이를 극복한 커플로, 약 2년간의 열애 끝에 부부의 연을 맺었다.

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jyn2011@sportschosun.com