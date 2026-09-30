클유아, 30일 '드롭 댓!' 컴백…서정 벗고 강렬함 확장

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 클로즈 유어 아이즈(이하 클유아)가 5개월 만에 컴백한다.

클유아는 30일 오후 6시 미니 4집 '256th 노트'를 발매한다.

'256th 노트'는 각각의 악기가 즉흥적으로 만들어내는 찰나의 순간과 그 속에서 깊은 몰입을 끌어내는 재즈 특유의 자유로움과 즉흥성에서 영감을 받은 앨범이다. 정형화된 표현보다 순간의 감정과 흐름에 집중해, 흘러가는 순간들이 하나의 음악으로 완성되는 과정을 담았다.

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타이틀곡 '드롭 댓!'은 한국 재즈 펑크의 시초 격인 윤시내의 '이 밤을 즐겁게'를 샘플링해 90년대 스트릿 힙합 스타일로 재해석한 곡이다. 어디로 튈지 모르는 재즈의 즉흥성과 힙합 특유의 샘플링 작법을 결합했으며, 강렬한 스트링 라인과 업라이트 베이스 사운드 위에 클유아만의 유니크한 감성을 더했다.

선공개된 '오픈 유어 아이즈'가 재즈의 자유로운 감각을 힙합과 R&B의 문법으로 풀어내며 서정적이고 섬세한 결을 보여줬다면, '드롭 댓!'에서는 이를 보다 강렬하고 직관적인 에너지로 확장한다. 서로 다른 분위기의 두 곡을 통해 재즈라는 하나의 소재를 자신들만의 방식으로 다채롭게 풀어낸 클유아의 음악적 변화를 확인할 수 있다.

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이밖에 이번 앨범에는 도회적인 피아노와 그루비한 드럼 비트가 어우러진 팝 넘버 '바이브 체크', 일렉트로 팝과 얼터너티브 R&B 요소가 결합된 '슬로울리 블리드', 빈티지하고 로맨틱한 분위기의 R&B 트랙 '풀 포 유', 보사노바에 현대적인 팝 사운드를 더한 '베이비 보사노바', 따뜻한 어쿠스틱 피아노 기반의 팝 발라드 '이터니티'까지 총 7곡이 수록됐다.

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멤버들의 적극적인 곡 참여도 눈길을 끈다. 전민욱은 '오픈 유어 아이즈', '드롭 댓!', '풀 포 유', '베이비 보사노바'의 작사에 이름을 올렸고, 송승호는 '드롭 댓!'과 '풀 포 유', 켄신과 김성민은 각각 '오픈 유어 아이즈'와 '바이브 체크' 작사에 참여했다. 특히 앨범의 마지막을 장식하는 '이터니티'는 일곱 멤버 전원이 작사에 참여해 클로저(공식 팬클럽)을 향한 마음을 담아냈다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com