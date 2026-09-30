"음모론으로 치부할 수 없어"..'암살자(들)' 리뷰한 이동진, 결국 영상 비공개 전환 [SC이슈]

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[스포츠조선 이게은기자] 영화 '암살자(들)'의 역사 왜곡 논란이 거세지면서, 영화평론가 이동진의 리뷰 영상도 비공개로 전환됐다.

29일 유튜브 채널 'B tv 이동진의 파이아키아' 제작진은 "영화를 둘러싼 논쟁이 이어지고 있어 9월 25일에 업로드된 리뷰 영상을 비공개로 전환했다"라고 밝혔다.

이 채널에서 수천 개의 댓글이 달릴 정도로 논쟁이 이어지고 결국 영상이 비공개로 전환된 건 이례적이다.

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영상 속 이 평론가는 '암살자(들)'에 별 5점 만점에 3점을 주며 "사건의 흐름과 틈새를 밀도 높게 파고는 시선"이라는 평을 남겼다. 하지만 "단순히 음모론으로 치부할 수 없다"고 발언하고, 영화 속 총성 횟수와 공식적으로 알려진 총성 횟수 차이 등을 언급하며 "그렇다면 나머지는 어디에서 왔는가"라는 물음표를 던진 부분에서 비판이 나왔다.

'암살자(들)'은 1974년 8월 15일, 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기를 담았다. 허진호 감독의 작품으로 유해진, 박해일, 이민호 등이 출연했다. 지난 23일 개봉 후 4일 만에 100만 관객을 돌파, 추석 연휴 박스오피스 정상을 지켰다.

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영화는 육영수 여사 저격 사건을 영화적 상상력으로 재구성했는데 여기에서 역사 왜곡 논란이 일었다. 당시 특별수사본부는 '조총련'(재일본조선인총연합회)에 포섭된 문세광이 북한 공작지도원으로부터 저격 지령을 받았다고 발표했고 문세광은 사형에 처해졌다. 하지만 영화는 사건 배후에 공범이 있었을 가능성과 정권의 개입 여지를 암시해 역사적 사실과 허구의 경계를 두고 거센 비판이 제기됐다.

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이후 제작진은 "1974년 발생한 역사적 사건을 모티브로, 당시 사건과 관련하여 작성된 다양한 기록을 바탕으로 영화적 상상력을 더해 재구성한 극영화"라며 정치적 목적 의도로 제작된 영화도 아니라는 입장을 밝혔다.

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하지만 유해진, 박해일, 이민호 등 주연 배우는 물론 김고은, 이영애 등 VIP 시사회에 참석해 호평을 남긴 배우들까지 악플이 이어지는 등 후폭풍이 이어지고 있다. 논란이 거세지자 구독자 417만명을 보유한 영화 유튜버 지무비도 '암살자(들)' 리뷰 영상을 삭제했다.

정치권에서도 '암살자(들)'은 논란의 중심에 섰다. 국민의힘 장동혁 대표는 "2002년 박근혜 대통령 방북 당시 북한 김정일이 직접 육영수 여사 시해 사건에 대해 사과한 바 있다. 그런데도 좌파들은 이런 영화를 만든다. 그러면서 표현의 자유라고 한다"라고 비판했다.

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joyjoy90@sportschosun.com