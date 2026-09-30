엔하이픈, 美 '빌보드 200' 5주 연속 차트인…현지 대중성까지 잡았다

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 엔하이픈이 글로벌 장기 흥행을 이어가고 있다.

28일(현지시각) 미국 빌보드가 발표한 10월 3일자 최신차트에 따르면 엔하이픈의 미니 8집 '더 신 : 블리스'가 메인 앨범 차트인 '빌보드 200' 196위에 랭크됐다. 이로써 엔하이픈은 9월 5일자 '빌보드 200'에서 데뷔 첫 1위를 차지한 뒤 무려 5주간 차트인에 성공했다.

세부 차트에서도 호성적이 이어졌다. '더 신 : 블리스'는 '월드 앨범' 4위, '톱 앨범 세일즈' 15위에 안착했고 엔하이픈은 한 달 넘게 '아티스트 100'에 이름을 올렸다.

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'더 신 : 블리스'는 한터차트 기준 초동 209만장을 돌파하며 통산 5번째 더블 밀리언셀러를 기록했다. 여기에 차트 장기 집권에도 성공하며 앨범 발매 직후 반짝 팬덤 화력에 기댄 것이 아닌, 미국 현지 대중의 마음까지 사로잡은 결과라는 것을 입증했다.

엔하이픈은 전세계 22개 도시에서 총 37회에 걸쳐 월드투어 '블러드 사가'를 개최한다. 이는 자체 최대 규모다. 엔하이픈은 10월 마카오, 12월부터 내년 2월까지 일본 4대 돔 투어, 내년 3월까지 아시아 및 유럽에서 공연을 이어간다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com