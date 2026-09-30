[공식] 에스파 윈터, 美서 대상포진 진단…SM "공연 불참 죄송"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 에스파 윈터가 건강 문제로 미국 공연에 불참한다.

소속사 SM엔터테인먼트(이하 SM)는 29일 "윈터는 마이애미 공연 전 컨디션 난조 증상이 있었으나 멤버들과 함께 무대에 서고자 하는 의지로 공연에 섰다. 그러나 이후에도 컨디션이 충분히 호전되지 않아 병원에 방문해 정밀검사를 진행, 대상포진 진단을 받았다"고 전했다.

SM은 "아티스트 건강과 충분한 회복이 우선이라는 의료진 권고에 따라 아티스트와 신중하게 논의한 결과 이번 댈러스 공연에는 불참하고 휴식을 취하기로 했다. 윈터 역시 댈러스 관객 여러분과의 만남을 기다려 온 만큼 이번 공연에 함께하지 못하게 돼 매우 아쉬워 하고 있으며 죄송한 마음을 전하고 있다"고 말했다.

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이에 따라 이날 진행되는 공연과 하이 바이, 샌드 오프는 카리나 지젤 닝닝 세 멤버로 진행된다.

에스파는 8월 서울 고척스카이돔을 시작으로 전세계 25개 지역을 순회하는 월드투어 '싱크 : 컴플랙시티'를 진행 중이다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com