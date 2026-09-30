'33억 청담家' 돌싱 김새롬, 재혼 의지 활활.."남자는 몸만 들어오면 돼" ('라스')

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[스포츠조선 이게은기자] 모델 김새롬이 재혼에 대한 확고한 의지를 드러냈다.

오늘(30일) 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 최윤정 / 연출 윤혜진, 황윤상, 변다희, 양인혜)는 박미선, 김정난, 김새롬, 김수미가 출연하는 '멋진 언니는 내가 할게, 동생은 누가 할래?' 특집으로 꾸며진다.

김새롬은 '돌싱 아이콘'으로 자리 잡은 자신의 현재를 유쾌하게 받아들인다. 그는 "두 번째 결혼을 안 해야겠다는 생각을 단 한 번도 해본 적이 없다"며 재혼에 대한 마음이 늘 열려 있다고 밝힌다. 이어 "연애를 쉰 적도 없다"고 솔직하게 고백한다.

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결혼 이후의 삶에 대한 로망도 구체적이다. 어릴 때부터 아이를 많이 낳고 싶었다는 김새롬은 한때 4명의 자녀까지 꿈꿨다고 밝힌다. 이상형을 묻는 질문에는 다복한 가족이 떠오르는 차를 타는 남자를 이야기했을 정도로 가족에 대한 로망이 있었다고 털어놓는다.

특히 김새롬은 자신이 정말 좋아하는 사람이라면 "몸만 들어와도 될 정도"라며 화끈한 연애관을 드러낸다. 이에 박미선 역시 여자가 능력이 있다면 여자가 벌어도 된다며 공감하고, 김새롬은 벌써부터 미래 자녀의 학군까지 생각하는 모습으로 웃음을 안긴다.

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반면 김새롬이 좀처럼 정착하지 못하고 있는 것은 유튜브 제작사다. 그는 6~7년 전부터 유튜브에 도전하면서 제작사를 여러 차례 바꿨다며 "제작사를 만나는 게 남편 찾는 것만큼 어렵다"라고 고백한다. 이에 김구라는 현실적인 조언을 건네 모두를 웃게 한다.

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김새롬의 남다른 생활 습관도 공개된다. 그는 스스로 정리 강박이 있는 것 같다며, 일상 속 남다른 정리 습관을 털어놓는다. 특히 정리와 관련한 행동을 '힐링'으로 꼽는 것은 물론, 친구 집의 옷장까지 직접 정리해준 일화를 공개해 모두를 놀라게 한다. 이 과정에서 '서장훈과 비슷한 정리 스타일'이라 설명하며 여기서도 '여자 서장훈'의 면모를 드러내 웃음을 안긴다. 과연 김새롬이 스스로 '정리 강박'이라고 표현한 생활 습관은 무엇일지 궁금증을 자아낸다.

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2000년대 치열했던 예능판의 뒷이야기도 꺼낸다. 특히 '세바퀴' 녹화가 가장 주눅 들고 힘들었다고 밝힌 김새롬은 당시 '세바퀴' MC였던 박미선 앞에서 그 시절의 이야기를 털어놓는다. 이어 어린 시절 자신을 위축시켰던 선배들의 독한 멘트까지 고백. 그의 솔직한 고백에 박미선을 비롯한 모두가 주목한다.

'여자 서장훈'을 자처한 돌싱 아이콘의 솔직한 재혼관부터 다자녀 로망, 유튜브 제작사 고민과 남다른 정리 습관, '세바퀴' 트라우마까지 김새롬의 거침없는 이야기는 오늘(30일) 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.

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한편, '라디오스타'는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.

joyjoy90@sportschosun.com