[공식] "구교환 능청 연기는 항상 옳다"…'부활남: 더 레드', 동시기 개봉작 1위

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '부활남: 더 레드'가 동시기 한국영화 개봉작 예매율 1위에 올랐다.

30일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '부활남: 더 레드'는 개봉일인 이날 기준 동시기 한국영화 개봉작 예매율 1위에 올랐다. 부활할수록 강해진다는 신선한 설정과 거침없는 액션, 캐릭터들의 유쾌한 호흡으로 열띤 입소문 열기를 모아온 '부활남: 더 레드'는 올가을 극장가 다크호스로 흥행 행보를 이어갈 것이다.

특히 "극장 사운드 빵빵해서 타격감 2배로 느껴짐", "심장 쫄깃한데 또 엄청 웃김. 밸런스 미쳤다", "1초도 지루할 틈 안 줌. 멱살 잡고 끌고 가네요", "구교환의 능청 연기와 찰진 액션 조합은 항상 옳다", "신승호 배우 악역 포스가 엄청나서 긴장감 굿", "액션 담당 구교환, 신승호와 개그 담당 구교환, 강기영, 감정신 담당 김시아까지 조합이 좋다" 등 속도감 넘치는 전개와 매력적인 캐릭터들을 향한 극찬이 이어지며 이목이 집중되고 있다. 구교환이 능청스러운 취준생에서 부활 능력자로 거듭나는 석환으로 색다른 변화를 보여주는 가운데, 타인을 조종하는 또다른 능력자 블랙 역의 신승호와 사회생활 능력자 영하 역의 강기영, 믿음직한 동생 예린 역의 김시아가 각기 다른 개성으로 완성하는 시너지는 극에 특별한 활력을 더한다. 이렇듯 쉴 틈 없이 이어지는 액션과 웃음으로 관객들을 매료하는 영화 '부활남: 더 레드'는 압도적인 존재감으로 예매율 상승세를 기록하며 10월 극장가를 장악할 것이다.

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한편 '부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 석환이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 작품이다. 배우 구교환, 신승호, 강기영, 김시아, 김성령이 출연했고, '뷰티 인사이드' '독전 2'의 백종열 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 상영 중.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com