"치킨집 알바하던 모습에 반해"...'추신수子' 추무빈, 1년 열애 ♥여친에 폭풍 애정

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[스포츠조선 이지현 기자] 야구선수 추신수의 아들 추무빈이 여자친구를 향한 애정을 장문의 편지로 표현해 화제다.

추무빈은 29일 자신의 SNS에 여자친구와 함께한 사진을 공개하며 "365 with my princess"라는 글과 하트 이모티콘을 남겼다. 두 사람이 만난 지 1년을 기념한 것으로 보인다.

특히 함께 공개한 장문의 편지에는 여자친구를 향한 추무빈의 진솔한 마음이 고스란히 담겼다.

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추무빈은 "내 사랑하는 예지에게"라고 운을 뗀 뒤 "처음 예지를 봤을 때부터 왠지 모르게 예지가 내 인생에서 정말 특별한 사람이 될 것 같다는 생각이 들었다"고 밝혔다.

두 사람의 첫 만남에 대한 이야기도 담겼다. 추무빈은 "처음 BBQ 치킨에서 일하고 있던 예지를 만났던 순간부터, 우리가 처음 데이트했던 날까지 나는 꼭 예지와 연인이 되고 싶었다"고 회상했다.

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이어 여자친구에 대해 "지금까지 살아오면서 예지처럼 특별하고, 자기 목표를 위해 열심히 노력하고, 다른 사람을 진심으로 아껴주는 사람은 만나본 적이 없는 것 같다"며 "만약 내가 예지에게 인생에서 딱 한 가지를 선물할 수 있다면, 예지가 내 눈을 통해 자기 자신을 볼 수 있게 해주고 싶다"고 적었다.

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추무빈은 야구선수로서 힘든 순간에도 여자친구가 큰 힘이 됐다고 털어놨다. 그는 "내가 인생에서 최악의 야구 경기를 한 날에도 예지의 눈을 바라보는 순간 기분이 좋아지고, 머릿속에 있던 모든 부정적인 생각들이 사라질 수 있을까"라며 애틋한 마음을 드러냈다.

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그러면서 "예지가 가진 밝고 행복한 모습, 나에게 주는 사랑, 그리고 예지의 눈을 바라볼 때 그 안에서 보이는 우리 둘의 미래를 생각하면 나는 정말 더 바랄 것이 없다는 생각이 든다"고 고백했다.

여자친구를 "가장 친한 친구이자 나를 웃게 해주는 사람, 나에게 행복을 주는 사람이자 내 전부"라고 표현하기도 했다. 특히 "예지는 내가 '추무빈'일 수 있게 해주는 사람이다. 예지 덕분에 내 삶이 완전해졌다"고 적어 눈길을 끌었다.

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끝으로 추무빈은 "예지를 사랑할 수 있다는 건 내 인생에서 가장 아름다운 일"이라며 "앞으로 우리의 삶이 어떤 방향으로 흘러가든 예지가 내 곁에 함께 있다면 나는 내가 있어야 할 곳에 있다는 생각이 들 것 같다"고 밝혔다.

이어 "나는 예지를 사랑하고, 내가 죽는 그날까지 계속 사랑할 거야. 사랑해, 예지야. 그리고 앞으로도 영원히 사랑할게"라는 말로 긴 편지를 마무리했다.

공개된 게시물에서 여자친구 역시 "bae"라는 애칭과 함께 댓글을 남겼고, 추무빈은 "사랑해"라고 화답하며 공개적으로 애정을 드러냈다.

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2005년생인 추무빈은 추신수와 하원미 부부의 장남이다. 아버지의 뒤를 이어 야구선수의 길을 걷고 있는 가운데, 현재 미국 오렌지 코스트 컬리지에서 야구선수로 뛰고 있다.

한편 추무빈의 부모인 추신수와 하원미 역시 어린 나이에 만나 사랑을 키운 것으로 유명하다. 두 사람은 20대 초반에 만나 결혼을 결심했으며, 추신수는 과거 방송에서 하원미를 처음 본 순간 "천사가 지나가는 줄 알았다"고 회상할 정도로 첫눈에 반했다고 밝힌 바 있다. 두 사람은 2002년 결혼해 슬하에 무빈, 건우 군과 딸 소희 양을 두고 있다.

특히 하원미는 과거 결혼기념일을 맞아 "20살에 만나 거의 내 반평생을 함께했다"며 추신수와 함께 한 살 한 살 어른이 돼왔다고 회상하기도 했다.

olzllovely@sportschosun.com