역사왜곡 잡음 속 '암살자(들)', '타짜4' 꺾고 다시 흥행 1위 차지

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[스포츠조선 조지영 기자] 역사 왜곡, 중국 자본설 등 논란으로 극장가 뜨거운 감자가 된 미스터리 추적 영화 '암살자(들)'(허진호 감독, 하이브미디어코프 제작)이 경쟁작을 꺾고 다시 흥행 1위로 올라섰다.

영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 '암살자(들)'은 30일 오전 7시 기준 누적 관객수 169만5104명을 기록하며 전체 박스오피스 1위에 올랐다. 다양한 경쟁작이 포진한 가운데 연휴 이후에도 관객들의 선택을 받으며 존재감을 드러낸 것. 여기에 한국 영화 예매율 1위 자리를 굳건히 지키며 개봉 2주 차 성적에도 관심이 집중된다.

실관람객들의 추천평도 이어지고 있다. 서사의 울림부터 시각적 완성도까지 작품 곳곳을 짚어낸 감상들이 예비 관객들의 관람 욕구를 자극하는 가운데, '암살자(들)'이 이어갈 흥행 성과에 이목이 쏠리고 있다.

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1974년 8월 15일 서울 국립중앙극장에서 진행된 제29회 광복절 기념식에서 박정희 대통령의 경축사 중 영부인 육영수 여사가 피격되어 사망한 사건을 영화화 한 '암살자(들)'은 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기를 다뤘다. 유해진, 박해일, 이민호가 출연했고 '8월의 크리스마스' '봄날은 간다' '덕혜옹주'의 허진호 감독이 메가폰을 잡았다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com