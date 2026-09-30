'로또 1등' 이준혁, K-직장인 '퇴근 친구' 등극..최고 시청률 6% 돌파

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 이준혁이 K-직장인들의 '퇴근 친구'로 등극하며 시청률 지붕킥에 나섰다.

티빙 오리지널 '로또 1등도 출근합니다'(윤영빈 연출·극본)의 이준혁이 공사원에서 공팀장이 되기까지 공은태의 서사를 밀도 높게 완성하며 시청자의 '퇴근 친구'로 확실히 자리 잡았다.

극 중 공은태는 완벽한 팀장이지만, 처음부터 팀장은 아니었다. 이준혁은 사원 시절의 모습부터 현재의 리더에 이르기까지 공은태의 성장 서사를 눈앞에 그리듯 입체적으로 펼쳐냈다. 인물을 바라보는 시선, 담담함과 대범함을 오가는 대사 톤과 빈틈없는 행동은 그 속내까지 들여다보게 만들었다. 주인공의 시선을 따라가다 보면 주변 인물들까지 하나둘 함께 빛나기 시작하며, 극의 중심에서 서사를 채워나가는 주인공과 사내 사건들이 시청자에게 드라마를 보는 '순수 재미'를 선사하고 있다.

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공은태의 사원 시절은 5화 오프닝과 에필로그를 통해 그려졌다. 업무적인 모습을 넘어 회식 후 상사를 배웅하거나, 함께 로또를 맞춰보며 담소를 나누는 등 한 시절을 공유한 동료이자 친구 같은 모습이었다. 장차장(이현균)이 팀장으로, 퇴사한 정팀장(오대환)이 대리로, 공은태가 사원으로 '한 팀'을 이루던 소중한 과거는 현재 공은태가 가진 깊이와 진정성을 한층 풍성하게 만들었다. 또한, 해외 출장에서 막내 사원 박기태(홍진기)를 바라보는 공은태의 시선은 극의 서사를 더욱 깊이 있게 구축했다. 서툰 후배를 보며 과거 자신의 모습과 자신을 이끌어준 사수 정팀장을 떠올리고, 감사 인사를 전하는 기태에게 "와 진짜 나랑 똑같이 얘기하네"라고 중얼거리는 대목은 과거의 추억과 현재의 위치가 교차하는 순간이었다. 어느새 팀장의 자리에 선 그의 성장과, 그를 성숙하게 만들어준 사수에 대한 애정 어린 마음을 고스란히 느끼게 했다.

정선혁과의 협상 테이블에서는 이준혁의 섬세한 감정선이 빛났다. 사수였던 정팀장을 향한 후배로서의 마음과 홍성 사람으로서의 책임감이 부딪히는 상황에서, 찰나의 정적과 가라앉은 표정으로 선택의 무게를 담아냈다. 공은태에게 정선혁은 무너뜨리기보다 살리고 싶은 사람이었다. 만토바 거래를 홍성으로 돌려 회사 실적을 지키는 동시에 정선혁의 숨통을 틔워주는 선택까지, 이준혁의 절제된 연기는 공은태의 복잡한 내면을 설득력 있게 풀어내며 묵직한 여운을 남겼다.

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6화에서는 공은태의 안정형 팀장으로서의 면모가 본격적으로 드러났다. 대형 주문 사고라는 위기 속에서 팀원들과 함께 빠르게 상황을 파악해 수습하는 한편, 브랜드 모델 이슈를 역으로 활용해 매출액 1420% 증가라는 성과로 위기를 기회로 바꿨다. 이해와 배려를 바탕으로 한 대사 톤과 필요한 순간에 힘을 실어주는 눈빛은 위기 속에서도 팀을 굳건히 이끄는 공팀장에 대한 깊은 신뢰와 호감을 끌어냈다.

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이처럼 이준혁은 선배의 뒤를 따르던 풋풋한 사원에서 팀원과 함께 문제를 해결하는 리더가 되기까지의 시간을 섬세하게 쌓아 올렸다. 과거 앞에서는 부드러운 시선으로, 위기 앞에서는 흔들림 없는 호흡으로, 결단이 필요한 순간에는 단단한 눈빛으로 상황에 따라 감정을 변주하며 시청자를 공은태의 시간 속에 스며들게 했다. 그의 문제 해결 능력과 리더십은 13억 당첨금이 아닌 그간 쌓아온 노력과 진심의 결실임을 증명함과 동시에 공은태를 통해 사건이 해결될수록 극에 빠져드는 재미와 몰입을 극대화하며 매주 시청자의 '퇴근길 친구'가 되고 있다.

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이에 선공개 중인 티빙에서는 2주 연속 주말 구독 기여 1위, 3주 연속 주간 구독 기여 종합 2위를 기록했으며 tvN에서 방송된 6회는 전국 가구 평균 5.0%, 최고 6.0%(닐슨코리아 기준)를 나타냈다. 수도권 가구 기준으로는 자체 최고인 평균 5.0%, 최고 5.8%를 기록하며 케이블·종편을 포함한 동시간대 1위에 올랐다. 남녀 2049 시청률 역시 수도권과 전국 기준 모두 지상파를 포함한 전 채널 1위를 기록했다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com