'타짜4' 흥행 1위 놓쳤지만..압도적 좌판율로 2강 체제 구축

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[스포츠조선 조지영 기자] 범죄 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'(이하 '타짜4', 최국희 감독, 싸이더스 제작)가 압도적인 좌석판매율을 기록하며 경쟁작 '암살자(들)'(허진호 감독)과 함께 쌍끌이 흥행을 이어갔다.

올가을 짜릿한 복수극을 선사하는 '타짜4'가 추석 연휴가 끝난 뒤에도 매운 맛 흥행 저력을 보여주고 있다. 지난 28일 깜짝 박스오피스 1위에 오른 '타짜4'는 개봉 7일째에 좌석판매율 15.4%를 기록해 '암살자(들)' 9.0%, '오디세이'(크리스토퍼 놀란 감독) 12.7%를 모두 앞서는 흥행 저력을 보여줬다.

이는 상영 좌석 수가 '암살자(들)'의 절반 수준인 상황에서 거둔 성과로 금일 내에 100만 관객을 돌파할 것으로 보인다. 특히 연휴가 끝나면 관객이 크게 줄어드는 것이 일반적이지만 '타짜4'는 평일에도 객석을 채워 성인 관객들의 결집력을 보여주고 있다.

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CGV 골든에그지수 93%를 기록 중인 '타짜4'를 관람한 관객들은 짜릿한 복수극이 선사하는 카타르시스, '타짜' 시리즈의 오리지널리티는 계승하되 피날레 작품 다운 새로운 재미, 기존 '타짜' 시리즈를 전혀 몰라도 되는 새로운 세계관 등 다양한 이유로 영화를 선택했다.

허영만 작가의 만화 '타짜'를 영화화한, 시리즈 마지막 편 '타짜: 벨제붑의 노래'는 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진줄 알았던 남자, 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한판을 벌이게 되는 이야기를 그린 작품이다. 변요한, 노재원, 미요시 아야카가 출연하고 '스플릿' '국가부도의 날' '인생은 아름다워'의 최국희 감독이 메가폰을 잡는다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com