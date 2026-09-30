"유해진 얼굴은 북한상"...출연진 외모 비하까지 '암살자(들)'에 선 넘은 비난

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[스포츠조선 이지현 기자] '육영수 여사 저격사건'을 다룬 영화 '암살자(들)'이 역사 왜곡 논란이 일면서 출연진에 대한 비난이 도를 넘어서고 있다. 제1야당 국회의원이 주연을 맡은 유해진의 외모를 비하하는 발언까지 서슴치 않으면서 논란을 일으키고 있다.

30일 정치권과 온라인 커뮤니티 등에 따르면, 주진우 국민의힘 의원은 최근 유해진을 언급한 한 누리꾼의 SNS 게시물에 "북한상"이라는 댓글을 남겼다.

해당 누리꾼은 유해진이 그동안 북한이나 반일, 군사정권 등을 소재로 한 작품에 다수 출연했다는 취지의 주장을 펼치며 "그냥 북한 가서 살아"라고 비난했다. 이에 주 의원이 유해진의 외모를 겨냥한 것으로 해석되는 "북한상"이라는 짧은 댓글을 남긴 것이다.

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그러나 유해진이 북한을 소재로 한 영화에 출연했다는 사실만으로 그의 작품 선택이나 정치적 성향을 단정하는 건 억측이다. 실제 언급된 작품들에서도 유해진이 맡은 배역은 북한 쪽 인물이 아닌 깡패나 생계형 형사, 6·25 당시 북한군이 들이닥친 시골 마을 주민 등이었다.

유해진은 지난 23일 개봉한 허진호 감독의 영화 '암살자(들)'에서 육영수 여사 피격 사건 당시 현장 경호를 맡았던 형사 철구 역을 맡았다. 박해일, 이민호 등과 호흡을 맞췄다.

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'암살자(들)'은 1974년 8월 15일 발생한 육영수 여사 피격 사건을 모티브로 한 미스터리 추적극이다. 개봉 이후 역사적 사건을 재구성한 방식을 놓고 정치권을 중심으로 '역사 왜곡'이라는 비판과 '창작의 자유'라는 반론이 맞서며 논란이 이어지고 있다.

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이에 유해진뿐 아니라 '암살자(들)'과 관련된 연예인들을 향한 온라인 공격도 이어지고 있다. 배우 김고은, 류혜영, 이영애 등 영화에 대해 "현재에 대한 감사함을 많이 느꼈다. 꼭 함께 봐주시고 느껴달라"는 취지의 추천사를 남긴 배우들에 일부 누리꾼들의 악성 댓글 세례까지 받았다. 영화의 역사적 사건 재구성을 둘러싼 정치권 공방이 거세지면서 작품에 참여하거나 공개적으로 응원한 연예인들에게까지 비난이 번지는 모양새다.

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제작진은 이와 관련해 "특정한 역사적 결론을 새롭게 확정하거나 기존의 사실을 부정·왜곡하기 위해 제작된 영화가 아니다"라며 역사적 기록에 영화적 상상력을 더한 극영화라고 입장을 밝혔다.

olzllovely@sportschosun.com