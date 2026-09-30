'47세 산모' 한다감, 출산 20일 앞둔 심경…"찰떡이 건강하게 태어났으면" ('슈돌')

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 한다감이 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 출산을 20일 앞둔 심경을 밝힌다.

30일 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 637회는 '지치고 힘들 땐 내게 기대!' 편으로, 찰떡이 엄마 한다감의 만삭 여행이 공개된다.

출산을 앞둔 한다감은 임신을 바라며 기도하기 위해 찾았던 사찰을 다시 방문해 순산을 기원한다. 그토록 바라던 찰떡이와 함께 절을 방문한 한다감은 "건강하게 잘 태어나라"며 간절한 바람을 담아 동전 던지기에 도전한다. 특히 연못 가운데에 위치한 목표지점을 향해 정확히 동전을 꽂아 넣은 한다감은 찰떡이 인형을 안고 기쁨의 세리머니를 해 웃음을 자아낸다.

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하지만 출산일이 가까워질수록 설렘과 함께 걱정도 커진다. 한다감은 "한 달 전부터 '이제 찰떡이가 나한테 오는구나'라고 실감했다"며 "조금 무섭다"고 출산을 앞둔 솔직한 마음을 고백한다. 그는 "내가 잘 해낼 수 있을지, 찰떡이가 건강하게 태어날지 걱정된다"며 예비 엄마의 진심을 전한다.

이를 지켜보는 한다감의 친정 엄마는 "설렘만큼이나 걱정되는 부분도 많다"며 딸과 찰떡이의 건강한 만남을 바라는 마음을 드러낸다. 특히 47세에 첫 아이를 낳게 된 딸의 순산을 바라는 간절함을 담아 정성껏 삼배까지 올려 한다감의 눈가를 촉촉하게 만들었다는 후문. 찰떡이를 기다리는 47세 최고령 연예계 산모 한다감의 진심은 오늘 방송되는 '슈돌'에서 확인할 수 있다.

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한편 KBS2 '슈돌'은 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com