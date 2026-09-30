박명수, 역시 '거성'은 다르다…TV→유튜브·숏폼까지 웃음 타율 여전[SC줌人]

사진제공=씨피엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 한마디면 충분하다. 무심한 표정으로 툭 던진 말 한마디가 웃음을 터뜨리고, 예상치 못한 순간을 명장면으로 바꾼다. 오랜 세월 예능판을 누벼온 박명수가 TV부터 유튜브, 숏폼까지 무대를 가리지 않는 활약으로 여전한 '거성'의 저력을 보여주고 있다.

박명수의 강점은 순간을 포착하는 감각이다. 길게 설명하기보다 필요한 순간 짧고 직관적인 멘트를 던지고, 상대의 반응을 재빨리 받아치며 웃음을 키운다. 무심한 표정과 특유의 말투, 예측하기 어려운 애드리브까지 더해지면 평범한 장면도 순식간에 '박명수표 예능'으로 바뀐다. 오랜 시간 현장에서 쌓아온 타이밍과 순발력이 콘텐츠의 형식이 달라진 지금도 힘을 발휘하는 셈이다.

최근 쿠팡플레이 시리즈 '직장인들' 시즌3 5화에서도 이러한 강점이 고스란히 드러났다. 지난 25일 공개된 5화에서 박명수와 정준하는 각각 '박 차장'과 '정 과장'으로 등장, '무한도전'의 '무한상사'에서 호흡을 맞춘 '하와수' 조합을 다시 소환했다.

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DY기획 시니어 인턴 면접에 나선 두 사람은 오랜 시간 맞춰온 호흡을 바탕으로 웃음을 만들었다. 특히 박명수는 진지한 면접 상황에서도 상대의 말을 즉각 받아치는 애드리브와 거침없는 입담, 예상치 못한 리액션으로 장면을 살렸다. 선공개 영상이 540만 뷰를 넘기며 두 사람의 재회에 대한 관심을 입증한 데 이어, 본편에서도 녹슬지 않은 '하와수' 케미스트리를 보여줬다.

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오랜 동료들과 만났을 때 박명수의 존재감은 더욱 살아난다. 지난 19일 경주에서 열린 '2026 무한도전 Run in 경주'(무도런)에서는 정준하, 하하, 황광희와 다시 뭉쳐 '무한도전'의 추억을 현재로 불러냈다. '포졸과 도적, 경주의 보물을 찾아 달리는 선셋 마라톤'을 콘셉트로 경주시민운동장에서 출발해 10K와 하프 코스로 진행된 이번 행사를 통해 방송이 아닌 러닝 이벤트라는 새로운 방식으로 팬들과 만났다. 익숙한 멤버들의 호흡에 팬들까지 한자리에 모이면서 '무한도전'의 추억을 다시 공유하는 자리가 됐다.

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여행 예능에서는 맏형으로서 또 다른 역할을 보여줬다. 최근 시즌을 마무리한 MBC에브리원 '위대한 가이드3'에서는 김대호, 최다니엘, 이무진과 여행 메이트로 호흡했다. 낯선 여행지에서 벌어지는 돌발 상황에 솔직하게 반응하고 멤버들과 쉴 새 없이 티키타카를 주고받으며 웃음을 책임지는 동시에, 팀의 맏형으로 중심을 잡았다.

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활동 무대는 TV에 국한되지 않는다. 유튜브 채널 '할명수'에서는 게스트와의 토크부터 먹방, 상황극까지 다양한 콘텐츠를 소화하고 있다. 특히 짧은 호흡이 중요한 숏폼에서도 박명수 특유의 표정과 말투, 강렬한 한마디는 빠르게 존재감을 드러낸다. 긴 호흡의 예능에서는 관계와 상황을 쌓아 웃음을 만들고, 짧은 영상에서는 단 몇 초 만에 자신의 캐릭터를 각인시킨다.

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예능의 문법도, 대중이 콘텐츠를 소비하는 방식도 끊임없이 달라지고 있지만 박명수의 웃음은 여전히 유효하다. TV에서 유튜브로, 다시 숏폼으로 무대가 바뀌어도 순간을 낚아채 웃음으로 바꾸는 감각만큼은 그대로다. 오래 살아남은 '거성'에게 플랫폼은 달라져도, 웃음을 만드는 타이밍은 변하지 않았다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com