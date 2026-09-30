'한가인 저격 후 역풍' 사망여우, 결국 사과→영상 비공개.."반성하고 정신차리겠다"

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[스포츠조선 이게은기자] 비양심 업체 고발 전문 유튜버 사망여우가 배우 한가인의 뒷광고 의혹을 제기한 것에 대해 사과하고, 한가인만 편집한 쇼츠 영상을 비공개 처리했다.

30일 사망여우는 유튜브 채널 커뮤니티를 통해 "이유를 막론하고 이번 영상으로 불편을 느끼신 모든 분께 사과드립니다"라며 장문의 사과문을 게재했다.

그는 "문제는 최근 알부민을 다룬 영상(제목:'진짜 범인 공개')에서 한가인 님을 언급했고, 이후 한가인 님이 사과하셨음에도 불구하고 본질이 아닌 한가인 님 내용 부분을 그대로 잘라 굳이 쇼츠로 만들어 오해를 샀다"며 "문제의 쇼츠 영상은 비공개했다. 그 부분을 왜 굳이 또 잘라 쇼츠로 만들었는지 본질에 집중해야 할 채널로서 미숙하고 경솔한 판단이었다"라고 밝혔다.

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사망여우는 "이로 인해 불필요한 피해와 상처를 입으셨을 한가인 님께 진심으로 사과드린다. 죄송하다"라며 "철저히 반성하고 정신 차리겠다. 죄송하다"라며 거듭 고개를 숙였다.

사망여우는 최근 먹는 알부민의 과대 광고 및 홈쇼핑 연계편성 의혹을 제기한 영상에서 한가인을 언급했다. 한가인이 2024년 해당 알부민 제품을 소개하며 피로 해소 효과 등을 언급했지만, 사망여우는 실제 효능이 과장됐으며 사실상 혼합음료 수준에 그친다고 주장했다. 또 알부민 검색량이 한가인의 영상 공개 이후 증가했다며, 한가인의 영상이 대중의 관심을 높이는 데 영향을 미친 것으로 보인다는 취지로 말했다.

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당시 한가인은 내돈내산(내 돈 주고 내가 산)이라고 주장했지만 사망여우의 영상이 공개된 후 뒷광고 논란까지 번졌다. 결국 한가인은 뒷광고가 아니라고 해명했지만 사망여우는 한가인을 언급한 부분만 재편집해 게재해 부적절하다는 지적을 받았다. 이에 한가인은 구매 영수증 내역까지 모두 공개, "해당 제품은 채널 개설 전부터 어떠한 대가나 협찬 없이 개인 비용으로 구매한 제품"이라며 2차 해명에 나섰다.

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◆ 다음은 사망여우 글 전문

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죄송합니다. 사망여우TV 운영자입니다. 이유를 막론하고 이번 영상으로 불편을 느끼신 모든 분께 사과드립니다.

문제는 최근 알부민을 다룬 영상(제목:"진짜 범인 공개")에서 한가인 님을 언급했고, 이후 한가인 님이 사과하셨음에도 불구하고 본질이 아닌 한가인 님 내용 부분을 그대로 잘라 굳이 쇼츠로 만들어 오해를 샀습니다. 문제의 쇼츠 영상은 비공개했습니다. 그 부분을 왜 굳이 또 잘라 쇼츠로 만들었는지 본질에 집중해야 할 채널로서 미숙하고 경솔한 판단이었습니다.

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이로 인해 불필요한 피해와 상처를 입으셨을 한가인 님께 진심으로 사과드립니다. 죄송합니다.

여러분이 쥐어주신 마이크의 무게를 잊지 않겠다고 다짐해왔음에도 바로 문제를 만들었습니다.그 무게가 정말 얼마나 무겁고 무서운지 저의 부족함과 오만함을 뼈저리게 느끼고 있습니다.

말씀 주시는 모든 질타를 곱씹고 곱씹어 무겁게 새기겠습니다. 다시는 이와 같은 경솔한 행동으로 본질을 벗어나 타인에게 상처를 주는 일이 없도록 철저히 반성하고 정신 차리겠습니다.

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죄송합니다.

joyjoy90@sportschosun.com