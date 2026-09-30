"협박 아닌 정당한 권리 행사"…박나래 전 매니저, 첫 재판서 혐의 대부분 부인[SC이슈]

박나래. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 정빛 기자] 방송인 박나래를 상대로 사생활을 폭로하지 않는 대가로 거액의 금품을 요구한 혐의로 구속 기소된 전 매니저가 첫 재판에서 혐의를 대부분 부인했다.

29일 서울서부지법 형사4단독 김수경 부장판사 심리로 전 매니저 신모씨의 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 위반(공동공갈) 등 혐의 첫 공판이 열렸다.

이날 신씨 측은 박나래에게 돈을 요구한 것은 퇴직금과 인센티브 등 정당하게 받아야 할 금액을 청구한 것이라며 공동공갈 혐의를 부인했다.

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신씨 측 변호인은 "퇴직 후 마땅히 받아야 할 돈을 청구한 정당한 권리 행사였다"며 언론 제보를 금전 지급의 조건으로 결부한 사실이 없다고 주장했다. 협박에 해당하는 행위나 금원을 부당하게 취득하려는 고의도 없었다는 입장이다.

신씨는 박나래에게 인센티브 명목으로 회사 매출의 10%인 2억5000만원을 요구하고, 이를 주지 않을 경우 언론을 통해 박나래의 인격모독 행위와 성희롱, 약 대리 처방 의혹 등 사생활을 폭로할 수 있다는 취지로 협박한 혐의를 받는다.

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박나래 측이 금전 제공을 거부하자 관련 의혹을 언론사에 제보한 뒤 재차 금전을 요구했지만, 실제 돈을 받지는 못한 것으로 조사됐다.

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신씨는 박나래의 회사 자금 약 4400만원을 빼돌린 혐의도 받는다. 박나래의 법인 계좌에 있던 돈을 자신이 운영하는 법인 계좌로 허가 없이 이체하거나, 박나래가 받아야 할 계약금을 자신의 법인 계좌로 받은 혐의(업무상 횡령, 컴퓨터 등 사용 사기)다.

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이에 대해서도 신씨 측은 "성과급 약정에 따라 지급된 돈이며 피고인이 직접 이체한 적이 없다"고 주장했다. 행사비와 관련해서도 박나래의 승낙에 따라 이체한 것이라는 취지로 혐의를 일부 부인했다. 아울러 수사 과정에서 위법하게 수집된 증거가 있다는 주장도 펼쳤다.

신씨와 함께 공동공갈에 나선 혐의로 불구속 기소된 또 다른 전 매니저 이모씨 측은 이날 공소사실에 대한 구체적인 입장을 밝히지 않았다. 이씨 측은 증거 등을 검토한 뒤 다음 공판에서 의견을 밝힐 예정이다.

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박나래와 전 매니저들의 갈등은 지난해 12월 수면 위로 드러났다. 전 매니저들은 박나래를 상대로 갑질 및 불법 행위 의혹 등을 제기하며 고소했고, 박나래 역시 신씨 등이 허위사실을 주장하면서 입막음 대가로 거액을 요구하고 횡령을 저질렀다며 경찰에 고소했다. 이후 박나래는 활동을 중단했다.

다음 공판은 오는 10월 20일 열린다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com