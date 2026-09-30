'미코' 정유성 아나, ♥투수 서진용과 혼전임신·출산 고백..."내년 겨울 정식 결혼식"

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[스포츠조선 이지현 기자] 정유성 아나운서가 SSG 랜더스 투수 서진용과의 결혼과 함께 딸 출산 소식을 깜짝 발표했다. 두 사람은 아직 결혼식을 올리지 않은 가운데 먼저 부모가 됐다.

정유성은 29일 자신의 SNS를 통해 "안녕하세요. 오랜만에 소식 전해드립니다"라며 "그간 조용히 만나온 사람과 함께 가정을 이루게 되었습니다"라고 밝혔다.

정유성이 공개한 사진에는 갓 태어난 딸의 모습부터 서진용과 함께한 일상까지 담겼다. 특히 혼인신고서 사진도 공개해 눈길을 끌었다. 혼인신고서에는 정유성과 서진용의 이름이 나란히 적혀 있어 두 사람이 법적으로도 부부가 되기 위한 절차를 밟은 사실을 알렸다.

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정유성은 서진용에 대해 "여러 변화를 지나온 제 일상에 늘 한결같은 안정감을 주는 사람"이라며 "함께하는 시간이 누구보다 편하고 즐거우면서도 늘 든든한 사람이라, 이제는 이 사람을 제 남편이라고, 또 우리 아이의 아빠라고 부를 수 있다는 사실이 그저 기쁘다"고 애정을 드러냈다.

두 사람에게는 결혼식보다 2세가 먼저 찾아왔다. 정유성은 "감사하게도 저희에게 아기가 먼저 찾아와 결혼식은 내년 겨울로 계획하고 있다"고 직접 혼전임신 사실을 밝혔다.

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함께 공개한 딸의 사진에는 "힘 4번 주고 바로 낳은 우리 딸. 자연분만 성공"이라는 문구를 덧붙여 출산 당시 상황도 전했다. 갓 태어난 딸의 모습과 함께 야구장을 찾아 '서진용'의 이름이 새겨진 유니폼을 들고 있는 정유성의 모습, 서진용과 입을 맞추고 있는 커플 사진 등 그동안 공개하지 않았던 두 사람의 연애 과정도 한꺼번에 공개됐다.

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정유성은 "이제 유주와 함께 세 식구가 되어 만들어갈 앞날에도 따뜻한 응원 부탁드린다"며 딸의 이름이 '유주'라는 사실도 공개했다.

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결혼식을 올리기 전 혼인신고와 출산으로 먼저 부부이자 부모가 된 두 사람은 내년 겨울 정식으로 결혼식을 올릴 예정이다.

한편 1999년생인 정유성은 이화여자대학교 영어영문학과를 졸업했으며, 2022년 제66회 미스코리아 글로벌 선발대회에서 '미'를 수상하며 얼굴을 알렸다. 이후 스포츠 아나운서로 활동 영역을 넓혔다.

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정유성의 남편 서진용은 1992년생으로 SSG 랜더스 소속 우완 투수다. SK 와이번스 시절부터 한 팀에서 활약해왔으며, 2023시즌에는 42세이브를 기록해 KBO리그 세이브 1위에 오르는 등 팀의 핵심 불펜 투수로 이름을 알렸다.

olzllovely@sportschosun.com