지드래곤, 전세기 타고 뉴욕 신혼여행? "와이프 네일 해줄게" 대성과 부부케미

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[스포츠조선 조윤선 기자] 빅뱅 지드래곤이 대성과 미국 뉴욕에서 부부 못지않은 케미를 뽐냈다.

29일 지드래곤의 유튜브 채널에는 'G-DRAGON - GD loves NYC. GD의 하루'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 지드래곤과 대성은 빅뱅의 미국 오클랜드 공연을 마치고 뉴욕으로 이동했다.

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지드래곤은 "오늘 또 신혼여행을 떠날 예정이다. 네버엔딩 신혼여행"이라며 웃었다. 이어 "태양이는 가정이 있는 관계로"라며 두 사람만 뉴욕으로 향하게 된 이유를 설명했다.

이에 대성은 "영배 형이 일부러 자리를 비켜준다는 이야기가 있다"며 너스레를 떨었다.

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두 사람은 전세기를 타고 뉴욕으로 향했다. 나란히 앉아 다정하게 대화를 나누던 지드래곤과 대성은 5시간의 비행 끝에 뉴욕에 도착했다.

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이후 지드래곤은 회사 식구들과 유람선을 타기 위해 외출에 나섰다. 그는 "어딜 가며 맨날 유람선을 타냐. 한국에서도 안 타는데"라며 "유람선 타는 게 제일 할 거 없는 거다"라며 투덜거렸다.

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유람선에 오른 뒤에도 "뉴욕에 몇 번을 오는데 이걸 왜 타냐. 한국에서도 안 탄다"고 불평했다. 운항 시간이 1시간 30분이라는 말에는 탄식을 내뱉기도 했다.

그러나 자유의 여신상이 눈앞에 나타나자 곧바로 밖으로 나가 기념사진을 찍으며 관광객 모드로 돌변해 웃음을 안겼다.

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이어 지드래곤은 뉴욕의 유명 한식당을 찾았다. 잠을 자느라 이틀 만에 처음으로 식사한다는 그는 "요즘 잘 시간이 없었다. 원래 뉴욕만 오면 더 그렇다"고 털어놨다.

또 "나는 시차가 없다. 전설의 3일 숙면이 뉴욕이었다"며 "나이를 먹다 보니 1.5일 잤다. 3일은 안 되겠더라"고 말했다.

다음 날에는 대성과 식사하기 위해 다시 만났다. 두 사람은 마치 오랜만에 재회한 사이처럼 만나자마자 식전 커플 댄스를 선보이며 유쾌한 분위기를 자아냈다.

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지드래곤은 대성에게 네일아트를 자랑하며 "오늘 집에 가서 와이프 네일 좀 하자. 다섯 개 싹 다 해주겠다"고 제안했다. 그러나 대성은 못 들은 척 외면해 웃음을 더했다.

이후 두 사람은 러브샷까지 하며 남다른 우정을 드러냈다. 지드래곤은 "우리 채널 이름은 부부로그다. 부인로그"라며 대성을 향한 애정을 과시했다.