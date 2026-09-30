김지원, 빅뱅·제니 콘서트마다 포착…알고보니 "번호도 몰라" 반전

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김지원이 빅뱅, 에스파, 제니 등 톱스타들의 콘서트에서 잇따라 포착되며 화려한 '황금 인맥'으로 관심을 받은 가운데 뜻밖의 비하인드를 공개했다.

29일 공개된 웹예능 TEO '살롱드립' 157회에는 드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'의 배우 이정은과 김지원이 출연했다.

이날 장도연은 김지원에게 "콘서트 목격 썰이 많더라. 빅뱅 콘서트도 갔더라. 어떻게 갔냐"며 빅뱅 멤버들과의 친분을 물었다.

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김지원은 "드라마 '왓츠 업'을 빅뱅 대성과 함께 촬영했다. 그때 인연이 간헐적으로 이어지고 있다"며 "감사하게 초대해주셔서 다녀왔다"고 설명했다.

김지원은 2011년 방송된 MBN 드라마 '왓츠 업'에서 대성과 함께 호흡을 맞췄다. 작품으로 맺은 인연이 오랜 시간이 흐른 뒤에도 이어지면서 빅뱅 콘서트 초대로 연결된 셈이다.

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그러나 에스파와 제니 콘서트의 경우는 달랐다. 장도연이 "에스파 콘서트도?"라고 묻자 김지원은 "그분들은 숍이 같다. 너무 감사하게 초대해주셨다"고 밝혔다. 이에 장도연은 "혹시 저희 집에 초대해도 오냐"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

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제니의 콘서트 역시 개인적인 친분으로 참석한 것은 아니었다. 김지원은 숍 선생님을 통해 제니의 공연에 가게 됐다고 설명했다.

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장도연이 "개인적으로 번호를 따거나 하지 않냐"고 묻자, 김지원은 "그러지는 못하고 먼발치에서 '멋있다' 그러고 집에 잘 들어갔다"고 솔직하게 답해 웃음을 더했다.

앞서 김지원은 빅뱅뿐 아니라 에스파와 제니 등 톱 아이돌의 콘서트에서 잇따라 목격되며 화제를 모았다. 화려한 스타들이 총출동하는 공연마다 김지원의 모습이 포착되자 온라인에서는 자연스럽게 그의 남다른 연예계 인맥에도 관심이 쏠렸다.

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한편 김지원은 드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'를 통해 시청자들과 만날 예정이다.

olzllovely@sportschosun.com