'재활 중에도 러닝' 션, '고집 불통' 지적에도.."일주일에 대회 4번 등록"

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[스포츠조선 이게은기자] 다리 부상에도 운동을 강행했던 가수 션이 다시금 남다른 운동 열정을 드러냈다.

29일 '션과 함께' 유튜브 채널에는 '오전 마라톤 뛰고 오후 하이록스 대회 나가는 아이돌 민호'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 션은 그룹 샤이니 멤버 민호를 만나 함께 러닝을 했다. 민호도 션 못지 않은 운동 중독자였다. 두 사람은 만나는 내내 운동 얘기만 했고, 제작진은 민호에게 "내가 진짜 운동에 중독됐다고 느낀 순간이 있나"라고 질문했다. 그러자 션은 "난 중독이 아니라고 생각한다"라고 답했고 민호도 "저도 그렇다"라며 깊이 공감했다.

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션은 "분명히 즐기면서 하고 있다. 근데 어느 날 보니 내가 일주일에 대회 4개를 등록해놨더라"라며 다시금 운동에 진심인 모습을 보였다.

민호도 "솔직히 저희는 재밌게 하고 있는데 주변에서는 적당히 하라는 눈빛을 보낸다. 오히려 그런 눈빛을 보면 '더할 수 있는 거 참고 있는 건데?' 이런 생각이 든다"라고 밝혔다.

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한편 션은 지난 8월 다리 부상을 견디며 81.5km를 완주해 화제를 모았다. 하지만 대회를 준비하는 과정에서 다리 치료를 받고 있음에도 81.5km 사이클 라이딩부터 웨이트, 트레일 러닝까지 소화하는 일정을 공개해 우려를 샀다. 결국 대회를 마친 뒤 피로 골절 진단까지 받아 다리를 절뚝이는 모습을 보였다. 이에 팬들은 "보는 게 불편할 정도의 고집", "지금처럼 계속하는 건 미련한 것 같다" 등의 반응을 보였다.

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joyjoy90@sportschosun.com