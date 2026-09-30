[속보] 배성재♥김다영, 결혼 1년 만에 부모 된다 "연말 출산 예정"

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[스포츠조선 이지현 기자] 아나운서 출신 방송인 배성재(48)와 김다영(34) 아나운서 부부가 부모가 된다. 불과 하루 전 김다영의 근황 사진을 두고 임신설이 불거진 가운데 실제 임신 소식이 전해져 눈길을 끈다.

30일 방송계에 따르면 김다영은 현재 임신 중으로 올해 연말 출산을 앞두고 있다.

특히 임신 소식이 알려지기 하루 전인 29일부터 김다영을 둘러싼 '임신설'이 온라인에서 먼저 제기됐다.

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김다영은 이날 자신의 SNS를 통해 서울월드컵경기장을 찾아 축구 국가대표 경기를 관람한 사진을 공개했다.

그는 "남편이 중계 안 하는 국대 경기 관람은 처음"이라며 아시안게임 출장 중인 남편 배성재의 중계 일정까지 홍보하며 애정을 드러냈다.

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공개된 사진에서 김다영은 흰색 오버핏 맨투맨에 검은색 하의를 입고 응원 머플러와 머리띠를 착용한 채 환하게 웃고 있다.

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이 가운데 일부 누리꾼들은 넉넉한 상의 아래로 드러난 김다영의 실루엣에 주목했다. 댓글에는 "혹시 좋은 소식이 있는 것 아니냐", "아기가 뱃속에 있는 것 같다" 등 임신 여부를 궁금해하는 반응이 이어졌다.

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당시에는 김다영이 직접 임신 사실을 밝히지 않은 상황이어서 사진만을 근거로 한 누리꾼들의 추측에 불과했다. 그러나 바로 다음 날인 30일 김다영이 실제 임신 중이며 연말 출산을 앞두고 있다는 소식이 알려지면서 전날 사진도 다시 관심을 받게 됐다.

배성재와 김다영은 약 2년간 교제한 끝에 지난해 5월 부부가 됐다. 14세의 나이 차이로 화제를 모은 두 사람은 별도의 대규모 결혼식을 올리지 않고 직계가족들과 함께한 식사와 반지 교환 등으로 결혼을 기념했다.

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배성재는 KBS광주방송총국 아나운서를 거쳐 2006년 SBS 14기 아나운서로 입사했다. 2021년 SBS를 퇴사한 뒤 예능 프로그램 MC와 각종 국가대항전 스포츠 캐스터로 활약하고 있다.

김다영은 2021년 SBS 경력직 아나운서로 입사해 'SBS 8뉴스' 평일 스포츠뉴스와 '스포츠 투나잇' 등을 진행했다. SBS 예능 프로그램 '골 때리는 그녀들'에도 출연했으며 지난해 SBS를 퇴사했다.

olzllovely@sportschosun.com