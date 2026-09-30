'부활남: 더 레드' 신승호, 눈빛→목소리 톤부터 사기였네…3개 국어 대사도 완벽

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 신승호가 '부활남: 더 레드'로 극장가에 돌아왔다.

30일 개봉한 '부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 석환(구교환)이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 영화다. 신승호는 극 중 석환을 쫓는 의문의 인물이자 타인을 조종하는 능력을 지닌 블랙 역으로 분해, 미스터리한 존재감을 선보인다.

최근 스크린에서 연이은 행보를 보였던 신승호이기에 그의 다음이 더욱 기대되는 바. 그는 영화 '전지적 독자 시점'에서 강인한 힘과 방어력을 지닌 이현성 역으로 분해 판타지부터 액션까지 완벽한 몰입감을 선사, 장르를 불문한 캐릭터 소화력을 입증했다. 그런가 하면 영화 '짱구'에서는 짱구(정우)의 절친 장재 역을 맡아 찰진 사투리 연기와 적재적소의 티키타카 케미로 관객들에게 웃음을 선사하기도.

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이렇게 매 작품 한계 없는 스펙트럼을 넓혀온 신승호가 '부활남: 더 레드'를 통해 또 한 번 캐릭터 변신을 예고했다. 그는 한국어, 일본어, 영어 3개 국어를 구사하는 것은 물론, 서늘한 눈빛과 낮은 톤의 목소리로 석환을 추격하는 블랙의 위력을 가중시킨다. 이날 베일을 벗은 '부활남: 더 레드' 속 신승호가 보여줄 활약에 관심이 집중된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com