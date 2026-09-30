'이대 출신' 이현이, '삼성맨' 홍성기♥와 미팅서 만나 결혼.."남편만 보였다" ('신랑수업')

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[스포츠조선 이게은기자] 모델 이현이가 남편과의 러브스토리를 공개했다.

10월 2일(금) 밤 9시 방송되는 채널A '신랑수업2'(배한수 CP, 임정규 PD)에서는 '특별 선생님'으로 나선 이현이가 '신랑즈' 이정진·김상혁·천명훈의 생애 첫 '단체 미팅' 현장을 '직관'하며 솔직하고 유쾌한 조언을 건네는 모습이 펼쳐진다.

앞서 이정진·김상혁·천명훈은 모델 출신 사업가 유채련, 걸그룹 '클레오' 4기 멤버 겸 배우 구도경, 배우 출신의 숏드라마 제작자 유연희와 단체 미팅을 했던 터. 이날 6인은 카페에서 나와 식사를 하기 위해 장소를 옮긴다. 이를 지켜보던 이현이는 "저도 남편과 단체 미팅에서 처음 만나서 (이런 만남에) 일가견이 있다"라며 이들의 러브라인을 추측한다. 탁재훈 역시, "단체 만남에서 커플 성사 확률이 더 높은 것 같다"고 핑크빛 촉을 세운다. 또 이현이는 남편과의 미팅 당시를 떠올리더니 "전 (미팅) 장소에 들어가자마자 남편밖에 안 보였고, 다른 여자들도 남편을 마음에 들어 할까 봐 걱정이 됐었다"라고 솔직하게 털어놔 모두를 폭소케 한다.

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이후 '3:3 미팅'을 지켜보던 중, 이현이는 분위기 메이커를 자처하는 천명훈에게 폭풍 공감하면서 "제가 천명훈 역할을 했던 것 같다"라고 말한다. 그는 "미팅 때 침묵을 못 견뎌서 분위기를 띄우고 리액션을 담당했다. 그런데 남편은 그런 제 모습이 좋았다고 하더라. 임자는 따로 있는 것"이라고 강조한다.

그런가 하면 이현이는 이날 김요한-오연희의 데이트를 지켜보면서도 자신의 연애 시절 비화를 방출한다. 김요한이 오연희와 첫 여행을 떠난 가운데, 그가 둘의 관계를 명확하게 정리하고 싶어 하자 이현이는 "저는 사실 남편과 '사귀자'라는 말을 따로 하지 않고 결혼했다"라고 하더니, "결혼은 했지만 사귀는 사이는 아니다"라고 주장해 스튜디오를 웃음바다로 만든다.

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한편 이현이는 지난 2012년 삼성전자 반도체 개발 엔지니어 홍성기 씨와 결혼했으며 슬하에 두 아들을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com