'싱글 워킹맘' 이지현, 새벽 4시부터 고기 굽고 출근 "아이들 챙기고 일터로"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 쥬얼리 출신 이지현이 새벽부터 자녀들의 아침 식사를 준비하는 워킹맘의 일상을 공개했다.

이지현은 30일 자신의 사회관계망서비스에 "새벽 4시 30분 고기를 굽고 있네요. 막내딸 고기 굽는 냄새에 얼른 달려오네요. 노래 가사가 아주 그냥 딱"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속 이지현은 이른 새벽부터 주방에서 고기를 구우며 자녀들의 아침 식사를 준비하고 있다. 출근 전에도 자녀들을 먼저 챙기는 워킹맘의 분주한 일상이 고스란히 담겼다.

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이지현은 "이 시간에 일어나 분주하게 아이들을 챙기고 일터로 향하시는 워킹맘들을 진심으로 존경한다. 함께 파이팅해요"라며 응원을 건넸다.

앞서 이지현은 싱글맘이자 워킹맘으로 살아가는 고충을 여러 차례 털어놓은 바 있다. 그는 체력적인 어려움을 호소하며 "육아나 집안일만 누가 좀 도와줘도 숨이 트일 것 같다"고 밝히기도 했다.

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또 정성껏 차려준 식사보다 배달 음식을 선호하는 자녀들을 향한 현실적인 하소연도 전했다. 이지현은 "진짜 월급이 배달 음식비로 다 나간다. 진짜 거짓말이 아니다. 남는 게 없다"고 토로했다.

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한편 이지현은 2016년과 2020년 두 차례 이혼했으며, 현재 홀로 딸과 아들을 키우고 있다. 지난해 미용사 국가자격증을 취득한 뒤 현재 한 미용실에서 마케팅 원장으로 근무하고 있다.