티파니♥변요한, 가족과 '극비 결혼식' 치렀다.."왜 안불렀어?" 유재석 서운 ('틈만나면,')

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[스포츠조선 이게은기자] 방송인 유재석이 가수 겸 배우 티파니와 배우 변요한의 비밀 결혼 소식에 서운함을 드러냈다.

29일 방송된 SBS '틈만나면,'에는 변요한, 노재원이 출연했다.

유재석은 최근 핫한 새신랑 변요한을 만나자마자 "왜 결혼식 안 불렀어?"라며 아쉬움을 드러내 시선을 끌었다. 이에 변요한이 "가족끼리만 조용하게 했다"라고 해명한 것도 잠시, 유재석이 여전히 믿지 못하자 "가짜 가족이겠습니까"라고 받아치며 입담을 뽐냈다. 뿐만 아니라 이날 변요한, 노재원은 인천을 종횡 무진하며 찐 인천 토박이의 면모를 과시했다. 변요한은 "제가 여기 근처 예술회관에서 중학교 때 연극을 했었다"라며 추억을 공개했다. 이어 그는 "인천 분들이 정이 많다. 애정표현이 거친 것"라며 남다른 애정을 드러냈다.

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이 가운데 유재석, 유연석, 변요한, 노재원이 찾아간 첫 번째 틈주인은 모범운전자회로 활동 중인 택시 운전사였다. 틈주인은 수년간 교통정리 등 봉사를 이어온 모범운전자 활동 이야기로 흥미를 높였다. 특히 틈주인이 "변요한 씨와 초등학교 동문이다"라고 밝혀 게임 전부터 변요한의 승부욕을 끌어올렸다.

첫 번째 틈게임은 모형 택시를 주차 구역에 넣는 '주차의 달인'이었다. 변요한은 무려 1번째 도전만에 곧바로 1단계를 성공, 틈주인과 기쁨의 포옹을 나눴다. 하지만 2단계부터 주차 구역이 두 개로 나뉘며 위기에 봉착했다. 변요한이 도전할 때마다 탄성을 외치며 승부욕을 폭발시키자, 유재석은 "역대급 승부욕이네"라며 감탄했다. 심지어 노재원은 쉬지 않고 연속으로 게임에 도전, 유재석은 "'오징어게임'에서도 심상치 않다고 생각했는데 대단하네"라며 인천 토박이들의 열정에 혀를 내둘렀다. 유연석은 쉴 틈 없이 차 모형을 민 나머지 "차를 안 탔는데 멀미할 것 같다"라고 호소해 웃음을 유발했다. 이에 네 사람은 차량 2대를 추가하는 찬스까지 사용하며 열정을 쏟아부었지만, 2단계에서 아쉽게 실패로 마무리됐다.

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네 사람은 아쉬움을 안고 틈주인의 단골 백반집으로 향했다. 점심내기에서 변요한, 노재원의 타짜 본능이 다시 한번 빛났다. 변요한은 점심은 물론 커피까지 한 번에 거는 승부사 기질로 유재석, 유연석을 감탄케 했다. 점심내기 게임은 동전 뒤집기. 노재원은 결과 공개에 앞서 손을 한 번 더 뒤집어 모두를 놀라게 하기도. 이에 당첨자인 유연석은 "타짜들한테 당했네"라고 탄식해 웃음을 자아냈다. 그런가 하면 버스 이동 중에 한 시민이 '틈만나면,' 촬영을 함께 하고 있다고 실시간으로 라디오에 사연을 보내는 깜짝 이벤트가 벌어지기도 했다. 이에 유재석은 "인천이 우리를 품어주신다. 오늘 다이내믹하네"라며 인천 시민들의 정에 감탄했다.

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한편 변요한과 티파니는 2024년 디즈니+ 드라마 '삼식이 삼촌'을 통해 인연을 맺었으며 이후 연인으로 발전, 지난 2월 혼인신고를 마쳤다.

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joyjoy90@sportschosun.com