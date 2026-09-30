'우발라2' 문근영 "많은 분이 결혼 축하해줘 감사…♥정평 응원? 딱히 없어"

30일 서울 목동 SBS사옥에서 SBS 음악 오디션 예능 '우리들의 발라드2' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 문근영. 목동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

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[스포츠조선 정빛 기자] 문근영이 결혼 소감을 밝혔다.

문근영은 30일 서울 목동 SBS사옥에서 열린 SBS '우리들의 발라드2' 제작발표회에서 "많은 분이 결혼을 축하해 주셔서 감사하다"라며 "남편의 응원은 딱히 없었다"라고 했다.

'우리들의 발라드'가 전체 회차 2049 시청률 1위, 온라인 누적 조회수 1억 뷰 돌파, '제39회 한국방송대상' 작품상을 휩쓸고 새로운 시즌으로 돌아왔다.

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'우리들의 발라드2'는 1985년부터 2025년까지 무려 40여년의 발라드 역사를 조명하는 폭넓고 새로운 선곡의 개념을 재조명하며 듣는 이들의 마음을 진하게 울릴 예정이다. 평균 나이 17.9세가 들려주는 그때 그 시절 우리들의 인생 발라드는 어떨지, '우리들의 발라드 2'가 선보일 감성 충만 발라드 플레이리스트가 기대되고 있다.

기존 MC 전현무를 비롯, 정재형, 차태현, 박경림, 정승환이 탑백귀 대표단으로 계속 활약하는 가운데, 배우 문근영, 방송인 주우재, 가수 로이킴도 탑백귀 대표단 합류, 기대를 모으는 중이다.

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안 PD는 새로 합류한 세 사람에 대해 "가장 많이 고민했던 부분이고, 고심해서 모신 분들이다. 문근영 씨가 음악 많이 아시는 걸 알고 있었는데 궁금했었다. 싸이월드 시절부터 쥬크박스로 팬들과 소통하시는 모습을 봤었다. 그 사이에 투병도 하시고 작품을 하면서 톱스타라는 한 겹 이상으로 문근영이라는 인생을 만들었다고 생각했다. 어린 참가자들이 무대에 올랐을 때 자기 나름으로 해석해주실 수 있을 것 같더라. 어렵게 연락드렸는데 너무 흔쾌히 받아주셔서 감사하게 했다"고 문근영을 칭찬했다.

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지난 6월 7세 연상의 배우 정평과 결혼 발표한 문근영은 7년 만의 예능으로 '우리들의 발라드'를 선택해 눈길을 끈다. 문근영은 "우선 저희는 그냥 조용히 식을 올렸는데 많은 분이 축하해 주시고, 응원해 주셨다. 많이 사랑받고 있구나를 느꼈다. 많은 사람에게 소중한 존재처럼 느껴지는 사람이라는 걸 느껴서 너무 감사하다. 그리고 잘 살아야겠다는 생각도 들었다"며 결혼 소감을 밝혔다.

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그러면서 "남편의 응원은 딱히"라고 말을 흐리던 문근영은 "'하던 대로 하고 와'라고 했다"라며 웃었다.

이어 "이걸 하게 된 가장 큰 이유는 시즌1을 너무 재밌게 봤었다. 앉아서 들어보고 싶다는 생각을 많이 했다. 마침 제안이 들어와서 고민도 하지 않고 하겠다고 했다"고 말했다.

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SBS 초대형 오디션 프로젝트 '우리들의 발라드 2'는 오는 10월 5일(월) 오후 10시에 첫 방송된다

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com