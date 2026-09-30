'우발라2' 로이킴 "첫방송 2시간 40분 편성, '오디세이'급"

30일 서울 목동 SBS사옥에서 SBS 음악 오디션 예능 '우리들의 발라드2' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 로이킴. 목동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

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[스포츠조선 정빛 기자] 로이킴이 첫 방송 2시간 40분이라는 확대 편성에 놀랐다.

로이킴은 30일 서울 목동 SBS사옥에서 열린 SBS '우리들의 발라드2' 제작발표회에서 "첫 방송 2시간 40분 편성은 '오디세이'급"이라고 했다.

'우리들의 발라드'가 전체 회차 2049 시청률 1위, 온라인 누적 조회수 1억 뷰 돌파, '제39회 한국방송대상' 작품상을 휩쓸고 새로운 시즌으로 돌아왔다.

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'우리들의 발라드2'는 1985년부터 2025년까지 무려 40여년의 발라드 역사를 조명하는 폭넓고 새로운 선곡의 개념을 재조명하며 듣는 이들의 마음을 진하게 울릴 예정이다. 평균 나이 17.9세가 들려주는 그때 그 시절 우리들의 인생 발라드는 어떨지, '우리들의 발라드 2'가 선보일 감성 충만 발라드 플레이리스트가 기대되고 있다.

안정현 PD는 "어제도 새벽까지 1회 시사를 하고 왔다. 너무 행복하더라 저를 포함해서 현장에 계셨던 분들이 느꼈던 감동을 고스란히 전할 수 있겠더라. 올해는 편성이 월요일 밤 10시로 한시간 늦어졌다. 그래서 분량을 줄여야되나 싶었는데, 회사에서도 보시고 확대 편성하라고 하셨다. 2시간 40분이다. 기나긴 월요일 밤이 될 것 같다. 가을밤 발라드 정취에 흠뻑 빠질 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.

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기존 MC 전현무를 비롯, 정재형, 차태현, 박경림, 정승환이 탑백귀 대표단으로 계속 활약하는 가운데, 배우 문근영, 방송인 주우재, 가수 로이킴도 탑백귀 대표단 합류, 기대를 모으는 중이다.

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"첫 방송이 '오디세이'급"이라는 로이킴은 "저도 보면서 자극을 받아서 음악을 작업하고 있다"라고 밝혔다.

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오디션 참가자에서 심사위원이 된 점으로는 "너무 감사하게도 심사위원 자리 제안이 왔는데, 그럴 때마다 아직 제 코가 석자인 것 같아서 용기를 못 냈다. 그런데 '우리들의 발라드2' 만큼은 해보고 싶었다. 1차 예선부터 결승까지 보면서, 아이들 한 달 안 보면 훌쩍 커있는 것 같다는 생각이 들더라. 심사라기 보다는 대한민국 음악계 발라드라는 장르가 아직도 핫하다는 희망을 가지고 있다"라고 말했다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com