'우발라2' 주우재 "모델계 임진모라 '주진모', 사실 무리수…시청률 오르면 새 합류진 덕분?"

30일 서울 목동 SBS사옥에서 SBS 음악 오디션 예능 '우리들의 발라드2' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 주우재. 목동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

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[스포츠조선 정빛 기자] 주우재가 '주진모'로 자부하는 것을 해명했다.

주우재는 30일 서울 목동 SBS사옥에서 열린 SBS '우리들의 발라드2' 제작발표회에서 "모델계 임진모라 주진모라는 것은 무리수였다"라며 "시청률 오른다면 새 합류한 우리 덕분?"이라고 했다.

'우리들의 발라드'가 전체 회차 2049 시청률 1위, 온라인 누적 조회수 1억 뷰 돌파, '제39회 한국방송대상' 작품상을 휩쓸고 새로운 시즌으로 돌아왔다.

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'우리들의 발라드2'는 1985년부터 2025년까지 무려 40여년의 발라드 역사를 조명하는 폭넓고 새로운 선곡의 개념을 재조명하며 듣는 이들의 마음을 진하게 울릴 예정이다. 평균 나이 17.9세가 들려주는 그때 그 시절 우리들의 인생 발라드는 어떨지, '우리들의 발라드 2'가 선보일 감성 충만 발라드 플레이리스트가 기대되고 있다.

기존 MC 전현무를 비롯, 정재형, 차태현, 박경림, 정승환이 탑백귀 대표단으로 계속 활약하는 가운데, 배우 문근영, 방송인 주우재, 가수 로이킴도 탑백귀 대표단 합류, 기대를 모으는 중이다.

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모델계 임진모라며 스스로 '주진모'라고 자부한 주우재는 "방송적 허용 안에서 무리수를 던지게 되는데, 예능적인 요소를 담기 위해 그런 말을 했던 것 같다. 라디오를 어릴 때부터 많이 들었다. 심야 라디오를 주로 들어서, 음악적 스토리나 내용을 많이 알고 있는 편이다"고 했다.

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이어 "모델 활동할 때 '주진모'라는 얘기를 많이 들었다. 제가 섭외된 게 사실 좀 민망하기도 했다. 그런 걸 나름대로 타파하고자 방어기제로 나온 것 같다. 근거 없는 이야기다. 감히 임진모 선생님을 입에 올리기엔 무리수가 아니지 않나 싶다"라고 해명했다.

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시즌1에서는 우승자 이예지를 비롯해 이지훈, 천범석, 최은빈, 홍승민, 송지우, 김윤이, 민수현, 이준석, 임지성, 정지웅, 제레미 등 톱12는 골고루 사랑 받으며 전국투어 콘서트 매진 행렬을 기록하는 등 큰 화제가 됐다.

차태현과 정재형은 각각 자신이 고인물이라고 했다. 정재형은 "시즌1과의 차별점은 시선인 것 같다. 정통적으로 노래 잘 하는 사람을 뽑고 싶다기보다는, 다른 오디션 프로그램과 다르게 응원하고 싶다는 마음이 드는 것 같다. 시청률에 대한 부담은 새로 들어온 부분일 것 같다"고 새 합류한 세 사람에게 부담을 돌렸다.

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이에 주우재는 "오른다면 저희 덕분이 되는 건가"라고 질문했다. 그러자 차태현은 흔쾌히 "그래!"라고 해서 주우재를 당황하게 했다.

SBS 초대형 오디션 프로젝트 '우리들의 발라드 2'는 오는 10월 5일(월) 오후 10시에 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com