'우발라2' 차태현 "17.9세때 지금 아내 만났는데…시즌2 되니까 더 학부모 마음"

30일 서울 목동 SBS사옥에서 SBS 음악 오디션 예능 '우리들의 발라드2' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 차태현. 목동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 차태현이 시즌2 차별점을 짚었다.

차태현은 30일 서울 목동 SBS사옥에서 열린 SBS '우리들의 발라드2' 제작발표회에서 "우리가 잘 해서, 시즌2 섭외도 잘 된 것 같다"라며 "17.9세 때 지금 아내 만났는데, 시즌2 보면서 더 학부모 마음이 됐다"라고 했다.

'우리들의 발라드'가 전체 회차 2049 시청률 1위, 온라인 누적 조회수 1억 뷰 돌파, '제39회 한국방송대상' 작품상을 휩쓸고 새로운 시즌으로 돌아왔다.

Advertisement

'우리들의 발라드2'는 1985년부터 2025년까지 무려 40여년의 발라드 역사를 조명하는 폭넓고 새로운 선곡의 개념을 재조명하며 듣는 이들의 마음을 진하게 울릴 예정이다. 평균 나이 17.9세가 들려주는 그때 그 시절 우리들의 인생 발라드는 어떨지, '우리들의 발라드 2'가 선보일 감성 충만 발라드 플레이리스트가 기대되고 있다.

기존 MC 전현무를 비롯, 정재형, 차태현, 박경림, 정승환이 탑백귀 대표단으로 계속 활약하는 가운데, 배우 문근영, 방송인 주우재, 가수 로이킴도 탑백귀 대표단 합류, 기대를 모으는 중이다.

Advertisement

자신이 고인물이라는 차태현은 "저는 17.9세 때 지금의 아내를 만나서 힘들었다. 새로 오신 분들의 이야기를 잘 들었는데, 흔쾌히 섭외에 응해주셨다는 거는 시즌1 때 고인문들이 열심히 잘 닦은 것 같다는 뿌듯함이 든다. 고인물들도 기억을 해주셨으면 한다"라고 전했다.

Advertisement

이어 "시즌2를 하면서 학부모 마음이 더 생기더라. 그래서 이번에 더 어려웠다. 그 부분이 자연스럽게 작년보다 업그레이드된 부분인 것 같다"라고 자신했다.

Advertisement

박경림은 "저희 프로그램은 누군가의 시작이다. 처음 누군가 앞에서 노래를 부르고, 사회에 나오기 전 시작하는 순간이다. 그 기회가 저에게도 생겨서 기쁘다"라고 했다.

'SBS 아들' 정승환은 "12년 전 SBS 오디션으로 처음 인사를 드렸고, 작년 처음으로 심사위원을 하게 된 것이었다. 작년에도 벅찼지만, 올해는 완벽하게 적응한 것 같다. 시즌1과의 차이점은 작년보다 더 어려진 참가자임에도 불구하고, 접하기 어려운 발라드라는 장르에 다가와주는 것에 감동이 컸다. 발라드가 시대를 관통하는 음악이라는 걸 느꼈다"고 털어놨다.

Advertisement

SBS 초대형 오디션 프로젝트 '우리들의 발라드 2'는 오는 10월 5일(월) 오후 10시에 첫 방송된다

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com