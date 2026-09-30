'우발라2' 박경림 "시즌2 처음에 연락없어, 차태현과 함께 빠지는 줄…안 할 이유 없었다"

30일 서울 목동 SBS사옥에서 SBS 음악 오디션 예능 '우리들의 발라드2' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 박경림. 목동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

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[스포츠조선 정빛 기자] 박경림이 시즌2까지 계속 하게 된 이유를 밝혔다.

박경림은 30일 서울 목동 SBS사옥에서 열린 SBS '우리들의 발라드2' 제작발표회에서 "시즌2 한다고 기사는 봤는데, 연락이 없어서 저와 차태현 씨는 빠지는 줄 알았다"라고 했다.

'우리들의 발라드'가 전체 회차 2049 시청률 1위, 온라인 누적 조회수 1억 뷰 돌파, '제39회 한국방송대상' 작품상을 휩쓸고 새로운 시즌으로 돌아왔다.

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'우리들의 발라드2'는 1985년부터 2025년까지 무려 40여년의 발라드 역사를 조명하는 폭넓고 새로운 선곡의 개념을 재조명하며 듣는 이들의 마음을 진하게 울릴 예정이다. 평균 나이 17.9세가 들려주는 그때 그 시절 우리들의 인생 발라드는 어떨지, '우리들의 발라드 2'가 선보일 감성 충만 발라드 플레이리스트가 기대되고 있다.

기존 MC 전현무를 비롯, 정재형, 차태현, 박경림, 정승환이 탑백귀 대표단으로 계속 활약하는 가운데, 배우 문근영, 방송인 주우재, 가수 로이킴도 탑백귀 대표단 합류, 기대를 모으는 중이다.

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박경림은 "저희 프로그램은 누군가의 시작이다. 처음 누군가 앞에서 노래를 부르고, 사회에 나오기 전 시작하는 순간이다. 그 기회가 저에게도 생겨서 기쁘다"라고 했다.

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이어 "시즌2 간다는 걸 기사로 접했다. 정재형 오빠는 음악적 견해가 깊으니까 당연히 하실 것 같고, 제일 저와 비슷한 태현 오빠에게 전화했더니 연락 못 받았다고 하더라. 그래서 우리는 빠지는 줄 알았따. 그리고나서 연락이 왔는데, 안 할 이유가 없었다"고 밝혔다.

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차태현은 "들어보니 우리 둘에 대한 고민이 많았나보다"라면서도 "그러거나 말거나"라고 말해, 웃음을 자아냈다. 주우재는 "제작발표회에서 그러거나 말거나라니"라고 짚었다.

SBS 초대형 오디션 프로젝트 '우리들의 발라드 2'는 오는 10월 5일(월) 오후 10시에 첫 방송된다

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

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