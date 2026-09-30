주병진, 이경규와 30년 만에 재회..서운함 터졌다 "힘들 때 문자도 없어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 주병진이 이경규와 30년 만에 재회해 자신이 힘들었던 시절 연락 한 번 없었던 데 대한 서운함을 털어놨다.

30일 tvN STORY '남겨서 뭐하게'는 "30년 만에 마주한 주병진&이경규?! 다시 시작된 두 사람의 이야기"라는 글과 함께 영상을 게재했다.

영상에서 주병진은 이경규와의 만남을 앞두고 "'일밤'이 끝난 뒤로는 방송에서 한 번도 본 적이 없다"고 밝혔다.

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이경규 역시 "주병진 선배는 이상하게도 나랑 1년 6개월 밖에 (방송을) 안 했는데 콤비의 추억들이 강하게 남아 있다"고 말했다.

마침내 30년 만에 마주한 두 사람은 반갑게 인사를 나눴다. 이경규는 선배 주병진을 향해 허리를 90도로 숙여 깍듯이 인사했고, 주병진은 "잘 있었냐"며 악수를 건넸다.

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하지만 주병진은 이내 그동안 쌓아둔 서운함을 꺼냈다. 그는 "내가 굉장히 힘든 시간이 있었다"며 "그럼 문자라도 해야지"라고 말했다.

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이어 "화가 났다면 화가 났다는 표현을 했을 것"이라며 "해탈의 경지를 넘어선 것"이라고 담담하게 심경을 밝혔다.

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주병진의 솔직한 고백에 이경규도 어렵게 말문을 열었다.

주병진과 이경규의 30년 만의 재회는 오는 10월 5일 '남겨서 뭐하게'에서 공개된다.