[SC현장]"나이는 어려졌지만 실력은 더 커져"…'우발라2', 평균 17.9세의 반란(종합)

30일 서울 목동 SBS사옥에서 SBS 음악 오디션 예능 '우리들의 발라드2' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 출연진. 목동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

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[스포츠조선 정빛 기자] 평균 나이 17.9세가 40년의 시간을 노래한다. 대한민국에 발라드 열풍을 일으킨 '우리들의 발라드'가 더 어린 목소리, 더 깊어진 감성으로 돌아와 세대를 관통하는 명곡의 힘을 다시 깨운다.

30일 서울 목동 SBS사옥에서 SBS '우리들의 발라드2' 제작발표회가 열렸다. 이날 현장에는 안정현 PD와 정재형, 차태현, 박경림, 문근영, 주우재, 로이킴, 정승환이 참석했다.

지난해 방송된 '우리들의 발라드'는 전체 회차 2049 시청률 1위, 온라인 누적 조회수 1억 뷰 돌파에 이어 '제39회 한국방송대상' 작품상까지 거머쥐며 흥행과 화제성을 모두 잡았다. 그 기세를 이어 새로운 시즌으로 돌아왔다.

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'우리들의 발라드2'는 1985년부터 2025년까지 무려 40여 년의 발라드 역사를 아우르는 폭넓고 새로운 선곡으로 듣는 이들의 마음을 진하게 울릴 예정이다. 평균 나이 17.9세가 들려주는 그때 그 시절 우리들의 인생 발라드는 어떨지, '우리들의 발라드2'가 선보일 감성 충만 발라드 플레이리스트가 기대되고 있다.

안정현 PD는 "어제도 새벽까지 1회 시사를 하고 왔다. 너무 행복하더라. 저를 포함해 현장에 계셨던 분들이 느꼈던 감동을 고스란히 전할 수 있겠다는 생각이 들었다. 올해는 편성이 월요일 밤 10시로 한 시간 늦어졌다. 그래서 분량을 줄여야 되나 싶었는데, 회사에서도 보시고 확대 편성하라고 하셨다. 2시간 40분이다. 기나긴 월요일 밤이 될 것 같다. 가을밤 발라드 정취에 흠뻑 빠질 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.

30일 서울 목동 SBS사옥에서 SBS 음악 오디션 예능 '우리들의 발라드2' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 문근영. 목동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

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기존 MC 전현무를 비롯해 정재형, 차태현, 박경림, 정승환이 탑백귀 대표단으로 계속 활약하는 가운데, 배우 문근영, 방송인 주우재, 가수 로이킴도 탑백귀 대표단에 합류해 기대를 모은다.

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지난 6월 7세 연상의 배우 정평과 결혼을 발표한 문근영은 7년 만의 예능으로 '우리들의 발라드2'를 선택해 눈길을 끈다. 문근영은 "우선 저희는 그냥 조용히 식을 올렸는데 많은 분이 축하해 주시고 응원해 주셨다. '많이 사랑받고 있구나'라는 걸 느꼈다. 많은 사람에게 소중한 존재로 느껴지는 사람이라는 게 너무 감사했다. 그리고 잘 살아야겠다는 생각도 들었다"며 결혼 소감을 밝혔다.

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그러면서 "남편의 응원은 딱히"라고 말을 흐리던 문근영은 "'하던 대로 하고 와'라고 했다"며 웃었다.

이어 "이걸 하게 된 가장 큰 이유는 시즌1을 너무 재밌게 봤기 때문이다. 앉아서 들어보고 싶다는 생각을 많이 했다. 마침 제안이 들어와서 고민도 하지 않고 하겠다고 했다"고 말했다.

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그러면서 "매 순간 제가 떠올랐다. 제가 어릴 때 어떤 마음으로 활동했나라는 생각이 들었다. 공감이 되기도 하고, 더 힘을 주고 싶었다. 그런 마음으로 노래를 들었다. 고민하고 있는 부분도 있다. 진심을 다해 성심성의껏 도움을 주고 싶지만, 아직 가야 할 길도 많으니 너무 관여하는 것은 좋은 선배의 모습은 아닌 것 같았다. 따뜻한 마음으로 응원하며 지켜보고 있다"고 했다.

30일 서울 목동 SBS사옥에서 SBS 음악 오디션 예능 '우리들의 발라드2' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 주우재. 목동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

'모델계 임진모'라며 스스로 '주진모'라고 자부한 주우재는 "방송적 허용 안에서 무리수를 던지게 되는데, 예능적인 요소를 담기 위해 그런 말을 했던 것 같다. 라디오를 어릴 때부터 많이 들었다. 심야 라디오를 주로 들어서 음악적 스토리나 내용을 많이 알고 있는 편이다. 모델 활동할 때 '주진모'라는 얘기를 많이 들었다. 제가 섭외된 게 사실 좀 민망하기도 했다. 그런 걸 나름대로 타파하고자 방어기제로 나온 것 같다. 근거 없는 이야기다. 감히 임진모 선생님을 입에 올리기엔 무리수가 아닌가 싶다"고 해명했다.

30일 서울 목동 SBS사옥에서 SBS 음악 오디션 예능 '우리들의 발라드2' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 로이킴. 목동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

로이킴은 "저도 보면서 자극을 받아 음악을 작업하고 있다"고 밝혔다. 오디션 참가자에서 심사위원이 된 소감에 대해서는 "너무 감사하게도 심사위원 자리 제안이 왔는데, 그럴 때마다 아직 제 코가 석 자인 것 같아서 용기를 못 냈다. 그런데 '우리들의 발라드2'만큼은 해보고 싶었다. 1차 예선부터 결승까지 보면서 아이들을 한 달 안 보면 훌쩍 커 있는 것 같다는 생각이 들더라. 심사를 한다기보다는 대한민국 음악계에서 발라드라는 장르가 아직도 핫하다는 희망을 느끼고 있다"고 말했다.

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30일 서울 목동 SBS사옥에서 SBS 음악 오디션 예능 '우리들의 발라드2' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 차태현. 목동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

시즌1의 성공은 참가자들에게도 이어졌다. 우승자 이예지를 비롯해 톱12 모두 골고루 사랑받으며 전국투어 콘서트 매진 행렬을 기록하는 등 큰 화제를 모았다.

차태현은 자신을 시즌1의 '고인물'이라고 칭하며 새 멤버들의 합류를 반겼다. 그는 "저는 17.9세 때 지금의 아내를 만나서 힘들었다. 새로 오신 분들의 이야기를 잘 들었는데, 흔쾌히 섭외에 응해 주셨다는 건 시즌1 때 고인물들이 열심히 잘 닦아 놓은 덕분인 것 같아 뿌듯하다. 고인물들도 기억해 주셨으면 한다"고 전했다.

이어 "시즌2를 하면서 학부모의 마음이 더 생기더라. 그래서 이번에 더 어려웠다. 그 부분이 자연스럽게 작년보다 업그레이드된 부분인 것 같다"고 자신했다.

30일 서울 목동 SBS사옥에서 SBS 음악 오디션 예능 '우리들의 발라드2' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 박경림. 목동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

30일 서울 목동 SBS사옥에서 SBS 음악 오디션 예능 '우리들의 발라드2' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 정승환. 목동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

박경림은 "저희 프로그램은 누군가의 시작이다. 처음 누군가 앞에서 노래를 부르고, 사회에 나오기 전 시작하는 순간이다. 그 기회가 저에게도 생겨서 기쁘다"고 했다.

'SBS 아들' 정승환은 "12년 전 SBS 오디션으로 처음 인사를 드렸고, 작년 처음으로 심사위원을 맡게 됐다. 작년에도 벅찼지만 올해는 완벽하게 적응한 것 같다. 시즌1과의 차이점은 작년보다 더 어려진 참가자들이 접하기 어려운 발라드라는 장르에 다가와 주는 것에 감동이 컸다는 점이다. 발라드가 시대를 관통하는 음악이라는 걸 느꼈다"고 털어놨다.

30일 서울 목동 SBS사옥에서 SBS 음악 오디션 예능 '우리들의 발라드2' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 정재형. 목동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

정재형 역시 "차별점은 시선인 것 같다. 정통적으로 노래를 잘하는 사람을 뽑고 싶다기보다는, 다른 오디션 프로그램과 달리 응원하고 싶다는 마음이 드는 것 같다. 시청률에 대한 부담은 새로 들어온 부분일 것 같다"고 새롭게 합류한 세 사람에게 부담을 돌렸다.

이에 주우재는 "오른다면 저희 덕분이 되는 건가"라고 질문했다. 그러자 차태현은 흔쾌히 "그래!"라고 답해 주우재를 당황하게 했다.

30일 서울 목동 SBS사옥에서 SBS 음악 오디션 예능 '우리들의 발라드2' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 출연진. 목동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

주요 온라인 플랫폼에 공개된 선공개 및 티저 영상도 누적 조회수 1000만 뷰를 돌파하며 뜨거운 관심을 모으고 있다. 영상 총 조회수 1억 뷰를 넘겼던 지난 시즌에 이어 시즌2 역시 첫 방송 전부터 1000만 뷰를 돌파하며 또 한 번의 발라드 열풍을 예고하고 있다.

끝으로 안 PD는 "시대를 관통하는 노래들이 많이 나온다. 닳고 닳도록 사랑받은 명곡을 새롭게 들려드릴 수 있는 분들을 찾다 보니 어린 참가자들이 모였다. 기성세대가 소비했던 방식대로 음악을 부르는 게 아니라서 그 경험이 마법 같았다. 양희은부터 카더가든까지, 1980년대부터 지금까지 시대를 관통한 음악들이 다 나온다"고 했다.

차태현은 "시즌1보다 탑백귀분들의 재밌는 호흡을 자신한다. 오디션 프로그램이지만 예능 프로그램 못지않다"며 재미를 자신했고, 정승환은 "어린 친구들이 노래하는 순간이 멋진 감동을 줄 거라 생각한다"고 했다. 문근영은 "나이는 어려졌지만 실력은 더 커졌다"고 했고, 박경림은 "가을엔 발라드 아니냐"고 힘주어 말했다.

정재형은 "저처럼 작고 소중하다"고 했고, 로이킴은 "첫 방송부터 우실 분들이 많을 것 같다. 그리고 다음 날인 6일에는 제 신곡이 나온다. 제목은 '크게 울어라'다"고 말해 웃음을 샀다. 주우재는 "2시간 40분 편성이라는 걸 듣고 기분이 좋았다. 긴 녹화 시간이 헛되지 않았다는 생각이 든다. 소중한 시간이 될 거라고 확신한다. 17.9세라는 숫자에 많이 집중하실 텐데, 그렇다고 얕지 않고 깊다. 깊은 감성을 느껴 달라"고 덧붙였다.

SBS 초대형 오디션 프로젝트 '우리들의 발라드2'는 오는 10월 5일(월) 오후 10시에 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com