장윤주, ♥남편·딸과 런던살이 중 3번 고백받았다 "놀이터에 아이 있어도 플러팅"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 장윤주가 가족과 생활 중인 영국 런던에서 세 차례 고백받은 일화를 공개했다.

30일 바자 코리아 유튜브 채널에는 '장윤주 패밀리의 첫 가족 화보 촬영 in 런던'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

현재 남편 정승민, 딸 리사와 함께 런던에서 생활 중인 장윤주는 '런더너'가 됐다고 느낀 순간이 있느냐는 질문에 "그런 건 아직 없고 세 번 정도 고백을 받았다"고 답했다.

Advertisement

그는 "놀이터에서 두 번 정도 있었다. 아이가 있어도 '너 어디서 왔어?', '되게 예쁘다', '오늘 시간 돼?'라고 거침없이 플러팅하더라. 또 한 번은 그냥 길 가다가 고백받았다"며 남다른 인기를 자랑했다.

장윤주는 가족 중 런던 생활에 가장 먼저 적응한 사람으로 딸 리사를 꼽았다. 그는 "리사는 우리 셋 중에서 영어를 가장 잘하고 굉장히 활동적이다. 놀이터에 매일 가서 정말 다양한 친구들을 사귀었다"며 "리사를 통해 알게 된 가족들도 있다"고 자랑스러워했다.

Advertisement

반면 가족 중 서울로 가장 돌아가고 싶어 하는 사람은 자신이라고 밝혔다. 장윤주는 "가끔 리사를 혼낼 때 '엄마 말 안 들으면 서울로 돌아간다'고 한다"고 말했다.

Advertisement

그러면서 "남편도 대학원에 다니고 있고 리사도 학교에 다니고 있다. 그래도 당장 때려치우고 갈 수 있는 사람은 나이기 때문에, 리사가 말을 안 들으면 '엄마 서울 간다'고 하는 것 같다"며 웃었다.