이선민, 수입 0원→월 소득 5500만 원설 "건보료 200만 자랑하다 재산 역추적" ('전현무계획4')

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[스포츠조선 이우주 기자] '전현무계획4' 전현무와 이선민이 건보료를 주제로 화끈한 입담을 선보인다.

10월 2일(금) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 14회에서는 의령 소고기 국밥에 이어 창녕의 숨은 명물 '수구레 국밥'을 찾아 나선 전현무-이선민의 '경상남도 국밥 대장정'이 펼쳐진다.

이날 창녕에 뜬 전현무는 "저도 생전 처음 먹어보는 국밥"이라며 소 한 마리당 단 2kg만 나온다는 희귀 식재료 '수구레' 국밥 맛집으로 향한다. 빨간 비주얼의 국밥을 맛본 '맵부심파' 전현무는 "내가 먹었던 국밥 중 감칠맛 지수 1등!"이라고 극찬한다. 진심의 먹방 중, 전현무는 자신보다 열한 살이나 어린 이선민을 향해 "솔직히 처음 봤을 때 나이를 듣고 놀랐다. 확신의 기혼상인데 왜 '나 혼자 산다'에 나오지 싶었다"고 돌직구를 던진다. 이어 그는 "딸 머리카락을 땋아주고 나온 아빠 느낌"이라고 구체적으로 묘사한다. 그러자 이선민은 "(미래의) 딸이 나 닮았으면 좋겠다. 눈만!"이라고 받아쳐 웃음을 안긴다. 전현무는 "넌 수정체가 예뻐"라고 인정하고, 이선민은 "형님은 유전자를 물려줄 마음이 없냐?"고 물어 전현무를 당황케 한다.

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전현무가 어떤 답을 들려줄지 관심이 모아지는 가운데, 전현무는 최근 화제를 모은 '건보료 플러팅'이 무엇인지 궁금해 한다. 이선민은 "일부러 여성 앞에서 '아, 뭐야? (이번 달) 건보료 200만 원 나갔네'라며 재산을 은근히 과시하는 플러팅을 말한다"고 설명한다. 하지만 그는 "사실 그것 때문에 재산 역추적까지 들어갔다"고 실토해 짠내 웃음을 안긴다. 전현무는 곧장 AI에게 이선민의 소득을 묻고, "월 소득 5500만 원"이라는 놀라운 답이 돌아오자 이선민은 "저는 예를 들어 얘기한 것뿐"이라고 다급히 해명한다. 대환장 케미 속, 전현무는 자신의 건보료를 묻지만, 예상 밖의 AI의 답에 바로 검색창을 닫아버려 현장을 웃음바다로 만든다.

경남의 뜨끈한 국밥 맛집의 정체와 전현무-이선민의 유쾌한 케미는 10월 2일(금) 밤 9시 10분 MBN·채널S '전현무계획4' 14회에서 만날 수 있다.

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wjlee@sportschosun.com