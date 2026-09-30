클유아 "5개월만 컴백, 재즈 영감 새롭게 보여드릴것"

30일 서울 신사동 더리버사이드호텔에서 보이그룹 '클로즈 유어 아이즈' 네 번째 미니 앨범 '256th Note' 발매 기념 기자간담회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 클로즈 유어 아이즈 멤버들. 신사동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

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[스포츠조선 백지은 기자] 클로즈유어아이즈가 컴백소감을 밝혔다.

30일 오후 1시 서울 강남구 리버사이드호텔에서 클로즈유어아이즈의 미니 4집 '256th 노트' 발매 기념 기자간담회가 열렸다.

민욱은 "4월 '포즈' 이후 5개월 만에 컴백이다. 팬분들과 좋은 추억을 만들고 싶어서 기대하며 준비했다. 재즈에서 영감을 받은 앨범인 만큼 새로운 모습 보여드리고자 열심히 노력했다"고 밝혔다.

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클로즈유어아이즈는 이날 오후 6시 '256th 노트'를 발표, 본격 활동에 돌입한다.

'256th 노트'는 순간을 살아가며 느끼는 가장 솔직하고 꾸밈없는 '찰나의 감정'을 세상에 존재하는 가장 짧은 음표 중 하나인 '256th 노트'라는 키워드로 풀어낸 앨범이다.

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타이틀곡 '드롭 댓!'은 한국 재즈 펑크의 시초 격인 윤시내의 '이 밤을 즐겁게'를 샘플링, 90년대 스트릿 힙합 스타일로 재해석한 곡이다. 어디로 튈지 모르는 재즈의 즉흥성이 힙합 특유의 샘플링 작법과 결합돼 독특한 분위기를 자아내며 강렬한 인상의 스트링 라인과 업라이트 베이스 사운드가 더해져 클로즈유어아이즈만의 유니크한 감성을 드러낸다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com