이휘향 "조폭 출신 남편 덕 배우 복귀, 육아 전담할 테니 연기하라 해" ('원더풀라이프')

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 이휘향이 결혼 후 배우로 다시 복귀하게 된 과정을 밝혔다.

29일 유튜브 채널 '송승환의 원더풀 라이프'에서는 배우 이휘향이 출연했다.

이휘향은 '수사반장' 출연 후 결혼으로 5년간 공백기를 가졌다고 밝혔다. 이휘향의 남편은 고(故) 김두조로, 포항에서 유명한 조폭 두목 출신으로 알려졌다. 19살의 나이차로 강압적 결혼이라는 소문까지 따라다녔으나 김두조는 결혼하자마자 조폭 생활을 청산한 것으로 알려졌다.

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이휘향은 "포항에서 어느날 남편한테 포항에 연극을 끌어가시던 분이 '지방연극제를 나가는데 사모님이 해주셨으면 좋겠다'더라. 그래서 남편이 지방연극제를 나가보는 게 어떠냐 해서 '안 된다. 연극은 이렇게 쉽게 나가는 게 아니다. 3개월 연습해야 되는데 지금도 아기도 4살이라 안 된다. 못한다. 했더니 아기를 봐줄 테니 하라더라. 그래서 포항시민회관에서 연습을 계속했다. 그 때 맨 앞자리에서 아기를 봐주셨다. 그래서 연습해서 나가서 대통령상을 받았다"고 밝혔다.

이휘향은 "상을 받고 난 다음 남편이 '넌 배우를 해야겠다. 지방에 있을 게 아니다' 해서 서울에 무작정 올라왔다. 올라오고 나서 제가 상 받은 게 소문이 나면서 최불암 선생님이 찾아오셨다. '사생활'이라는 연극을 하는데 해달라더라. 너무 좋았다. 드라마보다 더 좋았다. 그래서 했는데 연장에 연장 공연을 하면서 난리가 났다"고 밝혔다.

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이어 이휘향은 "'사생활'에서 맡은 역할이 매력 있는 역할이었다. 그래서 강남 일대에 모든 분들이 다 오셨다. 그러니까 방송계에서 자연히 다 오셨다. 방송계에서 들고 온 대본이 '풀잎마다 이슬'"이라며 다시 드라마에 복귀하게 된 계기를 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com